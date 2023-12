Vaněček zabojoval o post jedničky v brance Devils. Po zápase s Bostonem ho chválil hvězdný spoluhráč

Takový zápas potřeboval jako sůl. Výkony českého hokejového gólmana Vítka Vaněčka (27) v poslední době stagnovaly a do branky New Jersey se čím dál častěji dostával jeho kolega Akira Schmid (23). V duelu s Bostonem však Vaněček ukázal, že je připraven o své místo bojovat. Proti Bruins kryl 23 střel a navrch v prodloužení asistoval u vítězné branky Jacka Hughese na 2:1.

V základní části minulé sezony začal Vaněček v brance ve 48 zápasech, dovedl Devils ke 33 vítězstvím a ve srovnání ligových brankářů jeho výkon stačil na sedmou příčku. I v aktuálním ročníku se s 11 výhrami drží v elitní desítce, další čísla jej však řadí do suterénu NHL. S úspěšností zákroků 88,3 procenta drží v konkurenci 79 gólmanů až 71. příčku a s průměrem přes tři obdržené branky na zápas uzavírá pátou desítku.

Proti Bruins Vaněček poprvé v ročníku dostal méně než dva góly a k vítězství přispěl úspěšností zákroků 95,83 procenta. Jedinou branku inkasoval rodák z Havlíčkova Brodu v závěru první třetiny, kdy mu vypadl puk po střele Jamese van Riemsdyka a z dorážky se prosadil Morgan Geekie.

Ve zbytku zápasu už odolal všem střelám. "Chytal skvěle. Dostal jen jeden gól a několikrát se skoro postavil na hlavu, aby nás udržel ve hře. Výborný výkon," chválil českého brankáře Hughes, jenž se 34 body vládne týmové produktivitě.

Pastrňákův skalp

Zákrok večera vytáhl Vaněček v závěru druhé třetiny za stavu 0:1 proti Davidu Pastrňákovi. Český kanonýr se v souboji jeden na jednoho zbavil skvělou kličkou slovenského beka Šimona Nemce a dostal se do zakončení. Vaněček si ale na jeho blafák počkal a betonem udržel Devils ve hře.

"Obvykle se snažím nemyslet na to, kdo proti mně jede, ale tady jsem to věděl. Udělal to dobře. Naznačil střelu a Nimo (Šimon Němec) ji chtěl zblokovat, proto se trochu zasekl, zatímco si (Pastrňák) prohodil puk mezi nohama a zakončil. Byl jsem ve správné pozici, ale upřímně řečeno, ani nevím, jak jsem to chytil," popsal situaci český brankář.

Skvělé načasování zákroku vyzdvihl i trenér Lindy Ruff. "Byl to přesně zásah, který vám dává šanci vyhrát. Bylo ohromně důležité, že Vítek tu šanci zlikvidoval," řekl po utkání spokojený Ruff, jehož tým proti lídrovi konference potvrdil stoupající formu.

New Jersey vyhrálo čtvrtý z posledních pěti duelů a posunulo se na deváté místo Východní konference. "Byl to velký zápas proti skvělému týmu. Je těžké s nimi hrát, protože jsou skvěle organizovaní. My jsme si ale dokázali, že se můžeme měřit s kýmkoliv," líčil Vaněček, který byl novináři vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Před českého brankáře zámořští žurnalisté zařadili pouze Hughese, jenž v prodloužení po Vaněčkově asistenci rozhodl o výhře Devils. "Jack je skvělý hráč. V prodloužení odehrál skoro celé dvě a půl minuty a nakonec rozhodl. Jsem rád, že ho máme v týmu," řekl o bodovém lídrovi týmu gólman Devils.

New Jersey – Boston 2:1p