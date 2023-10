Vaněček zastavil 31 střel a pomohl Devils k výhře, San Jose se opět zmohlo na jediný gól

Evropští fanoušci NHL se na přelomu týdne mohli těšit na tři zápasy. Ještě v neděli večer porazilo New Jersey na svém ledě Minnesotu 4:3, k čemuž přispěl i český brankář Vítek Vaněček (27), který zastavil 31 střel. Ve stejný čas se hrálo i ve Washingtonu, kde tamní Capitals podle očekávání přemohli trápící se San Jose. Sharks, za něž nastoupili i tři Češi, se pošesté v řadě zmohli na maximálně jeden gól a další porážkou "upevnili" svou pozici na dně nejslavnější hokejové soutěže. V nočním utkání pod širým nebem se pak dařilo Edmontonu, který při návratu Connora McDavida (26) zvítězil před 55 411 diváky 5:2 nad Calgary.

Hlavním hrdinou New Jersey byl se třemi body Jesper Bratt (2+1), který vstřelil v sedmé minutě první gól zápasu. Minnesota ale otočila. Za domácí obranu se probil Pat Maroon a překonal Vaněčka střelou nad vyrážečku. V úvodu druhé třetiny využil přesilovou hru Ryan Hartman, který po šťastném odrazu zakončoval akci do prázdné branky.

New Jersey překlopilo skóre na 4:2 v rozmezí 27. až 37. minuty trefami Tylera Toffoliho, Erika Hauly a Bratta. Vaněček inkasoval ještě v čase 55:17, když se prosadil z předbrankového prostoru Jake Middleton. Víc český gólman nedovolil a vychytal čtvrtou výhru v pátém startu sezony od úvodní minuty.

Nejvíce práce měl Vaněček ve druhé třetině, v níž chytil 16 ze 17 střel. Většinu zneškodnil v přesilových hrách soupeře, po kterých zůstal stav 3:2. "Bylo to těžké pro mě, ale i pro spoluhráče. Hodně střel zblokovali, to bylo jako vždy ohromně důležité. Jsem šťastný, že jsme to zvládli," uvedl Vaněček.

San Jose, které v předchozích dvou zápasech neskórovalo, poslal ve 12. minutě do vedení Luke Kunin. Gólman Mackenzie Blackwood, který kryl v zápase 39 střel, odolával až do začátku poslední třetiny. Nejdříve jej překonal Dylan Strome, v 56. minutě Tom Wilson a vítězství Washingtonu zpečetil gólem do prázdné branky Jevgenij Kuzněcov.

Žraloci se tak opět zmohli na jediný gól, přičemž více branek v jednom zápase zvládli po devíti odehraných kolech nastřílet v aktuální sezoně pouze jednou.

Bitva o Albertu se hrála na Commonwealth Stadium, kde se před dvaceti lety konal i první zápas základní části NHL pod širým nebem. V roce 2003 si jej zahrál Edmonton s Montrealem a oba tyto týmy zastupovali v neděli tři hráči z tehdejších kádrů, kteří vhodili před utkáním čestné buly. Mezi nimi i Aleš Hemský. Součástí zahajovacího ceremoniálu byla i minuta ticha za Adama Johnsona, který v sobotu zemřel v Británii na následky řezné rány po zásahu bruslí do krku. Hráč Nottinghamu odehrál pár utkání i v NHL.

Zápas v Edmontonu se odehrál v ideálním počasí – nepršelo, nesněžilo a ani nemrzlo. Teplota se pohybovala okolo nuly. "Podmínky byly skvělé, celý víkend byl skvělý a speciální," uvedl útočník Calgary Blake Coleman.

Edmonton povzbudil návrat Connora McDavida po zranění, ale nejlepším hráčem večera byl vyhlášen Zach Hyman (1+1), který v desáté minutě zvýšil na 2:0. Calgary, v jehož dresu plnil roli náhradního gólmana Daniel Vladař, vstřelilo oba góly v přesilových hrách, kterými snížili Nazem Kadri na 1:2 a A.J. Greer na 2:3. Čtvrtou branku Oilers vstřelil Vincent Desharnais, který skóroval v NHL poprvé.

"Myslím, že jsme se vrátili k základům, jak by naše hra měla vypadat a jak potřebujeme hrát," prohlásil Evander Kane, který gólem do prázdné branky zpečetil výhru a v zápase nasbíral tři body (1+2). "Velmi dobře jsme bruslili, hráli jsme agresivně. A góly, které jsme vstřelili, padaly z předbrankového prostoru. To všechno je recept na úspěch," podotkl.

V Edmontonu věří, že je zápas nakopne, protože stejně jako Calgary jsou za očekáváním. Na kontě mají oba kanadské týmu shodně pět bodů, horší je v NHL pouze San Jose.

Tabulka NHL