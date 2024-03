Vejmelka v NHL exceloval proti Devils. Kämpf se trefil proti Carolině, Pastrňák asistoval

Gólman Karel Vejmelka (27) pomohl v NHL hokejistům Arizony 37 zákroky k výhře 4:1 nad New Jersey a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Torontu nestačila branka Davida Kämpfa (29) a podlehl doma Carolině 4:5 po nájezdech. David Pastrňák (27) a Pavel Zacha (26) přispěli shodně jednou asistencí k výhře Bostonu 6:5 nad Philadelphií. I díky přihrávce Radka Faksy (30) zdolal Dallas doma Los Angeles 4:1. Na straně poražených kryl David Rittich (31) 25 z 29 střel.

Arizona položila základ úspěchu v úvodní třetině, kterou ovládla 3:0. Vejmelka inkasoval jen ve 28. minutě, když jej přečíslení tři na dva překonal Nick De Simone. New Jersey s Ondřejem Palátem a Tomášem Noskem v sestavě už zápas víc nezdramatizovalo a prohrálo šesté z posledních osmi utkání.

"Začali jsme skvěle a získali náskok. Potom jsme trochu polevili, ale Vej (Vejmelka) chytal úžasně. Ve správný čas vytáhl spoustu výborných zákroků. Podržel nás," řekl Clayton Keller, který pojistil výhru Coyotes při risku Devils bez brankáře. Vítězství podpořil třemi přihrávkami Nick Schmaltz.

Torontu se v závěru druhé třetiny ztenčil náskok z 3:0 na 3:2, ale ve 43. minutě jej přiblížil výhře Kämpf. Český útočník se prosadil v úniku střelou mezi betony Pjotra Kočetkova a zvýšil na 4:2.

Carolina ale vyrovnala dvěma góly při hře bez brankáře, v obou případech skóroval Sebastian Aho. Finský hokejista potrestal při první trefě vyloučení Kämpfa a poté poslal zápas do prodloužení v čase 59:53. V rozstřelu se prosadil jen Jake Guentzel.

Boston si vypracoval klíčový náskok na přelomu druhé a třetí třetiny, kdy otočil z 1:2 na 5:2. Na obratu se podílel dvěma góly Charlie Coyle po přihrávkách českých hráčů. Po vyhraném vhazování Zachy, třetí hvězdě zápasu, vyrorvnal v přesilové hře na 2:2. Ve 42. minutě přidal třetí gól týmu, když jej uvolnil Pastrňák. Philadelphii nepomohly dvě trefy Joela Farabeeho.

Zacha prodloužil svou bodovou sérii na sedm zápasů (5+5) a Boston vystřídal v čele soutěže Floridu, která podlehla Tampě Bay 3:5, přestože soupeře přestřílela 50:16. K šílenství je přiváděl svými zákroky Andrej Vasilevskij, jehož při vyhlašování hvězd ale předčil Steven Stamkos (2+2).

Rittich, jenž při svém předchozím startu vychytal nulu, inkasoval už ve třetí minutě a kuriózním způsobem. Faksa vyhrál vhazování a vypálil Thomas Harley, jehož střela se odrazila od zadního mantinelu a obloučkem padala do brankoviště. Puk trefil Ritticha do zad a zapadl do branky.

"Hlavní je vystřelit a někdy se k vám přikloní štěstí," komentoval trefu Harley. Rittich inkasoval všechny čtyři branky v úvodních 22 minutách. "Začali jsme od úvodního vhazování, to bylo důležité. Drželi jsme se celou dobu našeho plánu. Vyhrávali jsme souboje o puk, dostávali jej do útočné třetiny a na branku. To byl základ vítězství," doplnil Harley.

Další zápasy

Artěmij Panarin režíroval pěti body za dva góly a tři asistence vítězství New York Rangers 7:4 v Pittsburghu. Brady Tkachuk zkompletoval na ledě Islanders v prodloužení třetí hattrick v kariéře NHL a rozhodl o výhře Ottawy 4:3.

Detroit zastavil v nejvyšší čas sérii sedmi proher. Red Wings doma porazili Buffalo 4:1 a drží ve Východní konferenci poslední postupové místo do play off. Mají náskok jednoho bodu před Islanders a Washingtonem, který zvítězil ve Vancoveru 2:1. Rozdílový gól vstřelil Alexandr Ovečkin, jenž ztrácí v historické tabulce kanonýrů 53 branek na Waynea Gretzkyho.

Aktuálně má v NHL nejlepší formu Nashville. Předators zvítězili na ledě Seattlu 4:1 a protáhli bodovou sérii na čtrnáct zápasů, z nichž dvanáct vyhráli. O pokračování série se zasloužil zejména obránce Roman Josi, který v poslední třetině zlomil dvěma góly nerozhodný stav 1:1.

Montreal před zápasem v Calgary oznámil, že bude na neurčitou dobu postrádat svého trenéra Martina St. Louise z rodinných důvodů. Zastoupí jej asistenti Trevor Letowski a začal porážkou 2:5. Na straně vítězů sledoval zápas ze střídačky Daniel Vladař.

Další výsledky NHL