Vránovi se návrat do sestavy St. Louis nevydařil, Edmonton si připsal už šestou výhru v řadě

Jakubu Vránovi (27) v NHL nevyšel návrat do sestavy St. Louis. Český forvard v duelu s Columbusem nebodoval a Blues prohráli 2:5. Columbus s obráncem Davidem Jiříčkem (20) v sestavě uspěl po třech prohrách. Pošesté v řadě se radoval Edmonton, jenž po obratu porazil Minnesotu 4:3.

Columbus do utkání proti St. Louis vstoupil dobře a ve druhé minutě se zásluhou Kirilla Marčenka dostal do vedení. Blues odpověděli zásluhou Roberta Thomase, ale ještě v úvodním dějství vrátil domácím vedení třetí hráč letního draftu Adam Fantilli.

Devatenáctiletý Kanaďan bodoval potřetí za sebou a dal tři góly v posledních dvou zápasech. "Hráli jsme opravdu sebevědomě. Věřili jsme jeden druhému a stále jsme se tlačili dopředu" řekl talentovaný útočník, jenž je s 16 body druhým nejproduktivnějším nováčkem NHL.

Po bezbrankové druhé třetině Blue Jackets rozhodli o své výhře v závěrečné dvacetiminutovce. Dvěma góly se o rozhodující trhák postaral Jegor Činachov a vítězství trefou do prázdné branky pečetil Alexander Texier. Vrána, který se objevil v sestavě St. Louis po čtyřech zápasech, strávil na ledě 11 minut a 38 sekund, přičemž si připsal dva záporné body.

Výhru Columbusu 41 zákroky podpořil Jet Greaves. Dvaadvacetiletý gólman v NHL naskočil podruhé a vychytal první výhru. "Byla to zábava. Kluci v poli odehráli skvělý zápas a výrazně mi pomohli," uvedl. Utkání nedohrál kanonýr Blue Jackets Boone Jenner. Nejlepší střelec týmu ho opustil v 33. minutě poté, co ho do obličeje trefil pukem spoluhráč Ivan Provorov.

Edmonton po úvodní části hry vedl nad Minnesotou 1:0, Wild ale dvěma góly během 41 sekund druhé třetiny skóre zápasu otočili. Divoký start druhého dějství podtrhl Connor McDavid, jenž v čase 21:21 srovnal na 2:2. Kapitán Oilers se blýskl další skvělou individuální akcí. Převzal puk na pravém křídle, stahovačkou kolem obránce Jacoba Middletona se dostal do střelecké pozice, ale místo zakončení ještě objel gólmana a zpoza branky zasunul puk za čáru.

Hosty poslal ještě jednou do vedení Connor Dewar, poté už však dávali góly pouze Oilers. Na 3:3 srovnal Leon Draisaitl a obrat svou druhou trefou v utkání dokonal obránce Evan Bouchard. "Není to o mně, ani o nikom jiném, je to o týmu. Když funguje tým, začnou fungovat i individuality," vysvětlil třetí nejproduktivnější bek ligy.

Oilers natáhli svou sérii na šest výher a posunuli se před Minnesotu na 11. místo Západní konference. "Dnes to nebylo jednoduché, ale našli jsme způsob, jak dojít k výhře," řekl Ryan Nugent-Hopkins, který se na vítězství podílel čtyřmi asistencemi.

Počtvrté v řadě prohráli hokejisté Pittsburghu. Penguins podlehli Floridě 1:3 a v tabulce Východní konference zůstávají na 12. místě. Vítězství Panthers dvěma nahrávkami režíroval Anton Lundell. Floridský celek je na Východě třetí s tříbodovou ztrátou na vedoucí dvojici Boston, NY Rangers.

