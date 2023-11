Galvas o neúspěchu v zámoří: Nehodil jsem se jim do puzzle. Docela jsem trpěl

Jakub Galvas (24) si po letním návratu ze zámoří do Evropy postupně zvyká na podmínky ve Švédsku. V Malmö je zatím spokojený a věří, že se bude postupně zvětšovat i jeho role v týmu. Teď se ale český obránce soustředí na reprezentační povinnosti na turnaji Karjala.

"Cítím se mnohem lépe než na začátku. Myslel jsem, že adaptace bude lehčí, ale v Americe byl hokej fakt jiný. Na užším hřišti jsem tolik nelítal, teď ve Švédsku všichni všude hodně bruslí. Myslím si ale, že dělám dobré kroky a cítím se mnohem lépe," řekl Galvas na dotaz, jak si zvyká v novém působišti.

Galvas se do Evropy vrátil po dvou letech, kdy se neúspěšně snažil prosadit do kádru Chicaga v NHL. Zatímco v zámoří hrál na úzkém kluzišti, na severu Evropy kluby využívají maximální možné rozměry hrací plochy. "Jsou to letiště jako ve Vítkovicích. Pro beky je těžké najít správný odstup, dobře si útočníky najet. Na začátku jsem s tím hodně bojoval a myslím, že se to zlepšuje," uvedl.

Malmö se ve švédské SHL velmi daří. Livesport

Postupně se zvyšuje i čas, který stráví na ledě. "Každý chce hrát více, ale zvyšuje se to zápas od zápasu. Bude těžké dostat se přes beky, kteří tam jsou dlouho a trenéři je znají. Věřím, že se mi to povede. Musím si vybudovat důvěru, ale jde to správným směrem," řekl Galvas, který v posledních zápasech nastupoval ve třetí obranné dvojici s Johanem Ivarssonem.

Malmö se v uplynulých dvou sezonách nedostalo do play off, v minulém ročníku bylo dokonce poslední, vstup do této sezony se ale Redhawks vydařil. Po 17 zápasech jsou Jestřábi čtvrtí. "První část sezony se nám povedla. Hrajeme dobře hlavně doma, kde vyhráváme, což je důležité. Lidi chodí, atmosféra je super a doufám, že to tak bude i dál. Liga je ale vyrovnaná, od desátého místa nás dělí dva body. Každý bod je tak důležitý," poukázal Galvas až na nezvyklou vyrovnanost soutěže. Druhé Växjö a desátý Leksand dělí jen tři body.

Odchovanec Olomouce zamířil do Švédska poté, co se neprosadil v zámoří. V Chicagu za dvě sezony dostal jen šestkrát šanci zahrát si NHL, druhou sezonu pak strávil celou na farmě v nižší AHL. "Proč to nevyšlo? Nehodil jsem se jim do puzzle, jak si skládají tým," pokrčil rameny Galvas. Hlavně druhý rok byl za Atlantikem náročný. "Bylo to hodně těžké. Docela jsem poslední sezonu trpěl a jsem rád, že teď mám snad pozici ve Švédsku a mohu hrát hokej, který mě baví," přiznal.

V průběhu sezony moc informací, co s ním klub plánuje, neměl. "Až když jsme tlačili na manažera, abych věděl, na čem jsem, tak jsem se náhodou dozvěděl, že jsem čtvrtý na řadě mezi beky v AHL. Vydržel jsem to do konce sezony, kdyby se hodně beků zranilo, ale nevyšlo to," uvedl smířlivě.

Na NHL ale nezanevřel. Věří, že se do nejlepší ligy světa může dostat i přes severské angažmá. "Myslím si, že švédská liga je super a spousta kluků se z ní dostalo do NHL a rovnou se chytlo. Nic nevzdávám. Když budu hrát dobře a budu se cítit skvěle, třeba si mě někdo všimne," věří Galvas.

K návratu by mu mohl pomoct i případný start na domácím mistrovství světa. První šanci upoutat nového reprezentačního trenéra Radima Rulíka bude mít na nadcházejícím turnaji Karjala. "Jsem sám zvědavý, jakou roli dostanu. Vím, že cesta je během sezony těžká. Bude záležet na aktuální formě a kolik lidí pojede z NHL. Nic nebudu vzdávat a budu pracovat na sobě. Uvidíme, kam to dotáhnu," dodal Galvas.