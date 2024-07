Bílí Tygři jsou zpátky na ledě, po návratu z NHL se s týmem připravuje i zadák Šimek

Po třítýdenním volnu zahájili hokejisté Liberce závěrečnou fázi letní přípravy na novou extraligovou sezonu. Kouč Filip Pešán má k dispozici takřka všechny hráče prvního týmu včetně obránce Radima Šimka, jenž se pod Ještěd vrátil po sedmi letech v zámoří. Na ledě chyběli jen další navrátilec brankář Petr Kváča, jenž se potýká s menší zdravotní indispozicí, a kanadský útočník Christian Thomas, který se podle dohody připojí později. S mužstvem se už připravuje také útočník Martin Ryšavý, jehož příchod klub oznámil v úterý.

Letní dril zahájili Severočeši již v květnu, kdy kombinovali tréninky na ledě i mimo něj. Poté následovala příprava na suchu v červnu a třítýdenní volno v červenci. "Léto jsme si trochu zpestřili měsícem na ledě, ale myslím, že kluci se i po té dovolené těšili do kabiny. Máme tady spoustu mladých kluků, takže ta energie je z týmu cítit. A cítil jsem jí opravdu hodně," pochvaloval si Pešán během rozhovoru s novináři.

Kádr by měl mít v dohledné době kompletní. "Christian dorazí k 1. srpnu, taková byla naše dohoda. Připravuje se sám na ledě v zámoří. U Petra je to drobná indispozice, která byla možná způsobena tím, že ve volnu trénoval zbytečně moc. Jsem tak rád, že si teď v podstatě odpočine," vysvětlil kouč.

Vedle Šimka, Kváči, Thomase a Ryšavého posílili tým obránce Michael Krutil s útočníkem Adamem Musilem. Hlavně Šimek by měl být lídrem. "Vypadá pořád stejně dobře, ne-li lépe. Těším se na to, co bude předvádět v sezoně. Radim je lídrem do kabiny, stejně tak i na ledě. Je fyzicky dobře připravený, rozumný, zmoudřel při štaci v zámoří... A ta jeho zkušenost se zámořským hokejem i životem je podle mě neocenitelná. Proto jsem rád, že jsme se domluvili a přetlačili Spartu, i když to bylo těžké," poznamenal trenér.

Program přípravných zápasů Liberce. Livesport

Na straně odchodů musí zacelit hlavně mezeru, která vznikla, když zkraje června uzavřel jako nedraftovaný volný hráč dvouletý nováčkovský kontrakt v NHL s Detroitem útočník Jakub Rychlovský, jenž byl v minulé sezoně se 26 góly nejlepším střelcem extraligy. "Několik variant v hlavě mám, ale věřím, že by se kluci, kteří mají podobnou kvalitu a byli trošičku v jeho stínu, mohli výrazně přiblížit tomu, co dokázal Kuba v minulé sezoně. Jako třeba Oscar Flynn, ale i další," konstatoval Pešán.

Ještě jedno místo v kádru je podle jeho slov volné. "Ale máme tady spoustu mladých kluků, včetně Martina Ryšavého, kteří vytvářejí konkurenci. Myslím, že promluví do základní sestavy výrazně a významně. Budu se těšit na to, že už moc posil nebudu muset hledat."

S týmem se navíc před odletem do Švédska, kde hájí barvy týmu HV71, připravuje i reprezentační útočník Radan Lenc. "Určitě se o práci bavíme, a když ta sezona nebude podle jeho představ, doufám, že jsme jeho jedinou volbou, kdyby mu to na severu nevyšlo. Máme vynikající vztahy a myslím, že Lencik v nejbližších letech za Liberec nastoupí," řekl Pešán.

A program dalších týdnů? "Máme první dva až tři týdny volné pátky, soboty až neděli, jinak trénujeme pondělí až čtvrtek na ledě. Zatím je prioritou silový trénink mimo led. Led je jen taková dovednostní část toho pracovního dne. Sezona začne navážno až za dva měsíce, ještě je na všechno spousta času," podotkl Pešán.

V přípravě čeká mužstvo sedm zápasů. Vedle soubojů s Litvínovem a Kladnem zamíří Liberečtí koncem srpna do Švýcarska na turnaj La Coupe des Bains v Yverdonu a postupně změří síly s týmy Lausanne, Fribourg-Gottéron a Ajoie. "Chtěli jsme trošku něco blíž, protože Yverdon je strašně daleko, ale jsem vděčný za to, že se můžeme turnaje zúčastnit. Beru to i jako takový teambuilding. Tým stráví dlouhou cestu a těžký turnaj v těžkých podmínkách pospolu. To se může před sezonou jedině hodit," věří Pešán.

Do nového extraligového ročníku vstoupí Severočeši 18. září duelem na ledě brněnské Komety. "Chtěli bychom být mezi týmy, které se budou prát o první čtyřku, která Liberci v posledních dvou letech těsně utekla," řekl Pešán.