Brněnský Moses věří, že první hattrick v extralize mu pomůže hlavně psychicky

Ve 12. kole extraligy konečně ukázal americký útočník Steve Moses (34) svoji očekávanou střeleckou tvář. Třemi góly zařídil obrat v zápase Komety s Libercem a prvním hattrickem přispěl k výhře Brňanů 5:2. Moses věří, že mu kanonáda pomůže hlavně psychicky, řekl novinářům.

Ve druhé třetině se za stavu 0:2 trefil dvakrát v přesilových hrách a vždy z podobné pozice, dělovkou kousek za modrou čarou. "Byly to kombinace, které vyžadují, aby všichni dělali, co mají, a já dostal puk tak, jak ho chci. Vyšlo to, což je i výsledkem trénování přesilovek," pochválil souhru celé speciální formace.

Do Brna přicházel Moses s pověstí vynikajícího kanonýra, ale úvod soutěže mu stejně jako celému týmu nevyšel. "Čtyři zápasy jsme se trápili a ani já jsem nesbíral body, pak ale přicházelo postupné zlepšování. Tři dnešní góly mi pomůžou hlavně v získání sebevědomí, to nebudu lhát," řekl novinářům.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

V předchozích zápasech bylo na Mosesovi znát, jak se trápí tím, že nedává góly navzdory snaze. "Když nedáváte góly, máte tendenci se v tom motat nebo čekat na perfektní akci a ono pak stačí vyslat nějakou střelu, dáte gól a začne to padat," uvedl.

Věří, že Kometa bude ve zlepšených výkonech pokračovat a on jí k tomu pomůže. "Důležité bylo, že jsme zůstali v klidu a nepanikařili. Udělali jsme velký pokrok a sezona je teprve na začátku," řekl Moses, který se šesti góly stal rázem nejlepším střelcem Komety v sezoně, když o jednu trefu předstihl obránce Daniela Gazdu.