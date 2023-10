Datové zrcadlo extraligy: Neokoukané tváře? Nejlepší ulovily Litvínov, Boleslav a Kladno

Extraligové kluby získaly v létě řadu nových jmen ze zahraničí a také hráčů, kteří se domů vrátili po letech v cizině. Ne všechny příchody se povedly, nicméně to není případ Ondřeje Kašeho (27), jenž podepsal kontrakt s Litvínovem, finský veterán Juhamatti Aaltonen (38) zase odvádí výbornou práci v Mladé Boleslavi a kladenské fanoušky těší výkony Eduardse Tralmakse (26). Všichni zmínění zaujali nejen herně, jejich přínos vysoce hodnotí také data.

Jedna z nejvýraznějších a nejzvučnějších posil dosavadního průběhu extraligy. Starší z bratrů Kašů zatím zaznamenal 13 bodů v 10 utkáních, přičemž plných osm jich získal při rovnoměrném počtu hráčů na ledě. Bodově se neprosadil jen dvakrát. Patří i ke špičce soutěže ve statistice toho, kdo byl u nejvíc gólů svého týmu ve všech situacích a také při stavu pět na pět.

Polovina z jeho šesti branek znamenala vítěznou trefu, přičemž skóruje hlavně po brejcích a rychlých útocích. Dvakrát si v samostatném úniku poradil s brankářem kličkou do bekhendu a zakončením do levé části branky. Co se týče asistencí, má jich sedm, ale jen dvě jsou první, a to ještě v jednom případě nešlo o cílenou přihrávku, nýbrž dorážku jeho střely. Prvních asistencí by se dalo čekat víc, ale jinak zatím Kaše předvádí skvělé výkony.

Kašeho gólová bilance v sezoně. Livesport

Je nejvyužívanějším hráčem Litvínova v ročníku, zatím má průměr na zápas téměř 21 minut. Víc času na ledě z útočníků tráví jen kladenský Tomáš Plekanec a Peter Mueller z Vítkovic. Je hojně nasazován jak v přesilovkách, tak i v oslabeních, v nichž se v dresu Litvínova objevuje na ledě častěji už jen kapitán Matúš Sukeľ.

Kaše je zatím neocenitelnou posilou pro skvěle hrající chemiky, a to ve všech aspektech. Zmíněnou univerzalitou je užitečnější pro svůj tým než například nejlepší střelec extraligy Lukáš Radil, který se příliš neprosazuje v přesilovce, navíc sestava Litvínova není tak nabitá podobnými hráči, jako je tomu v případě Pardubic. Jedinou otázkou stále u Ondřeje Kašeho zůstává zdraví, vždyť po několika otřesech mozku musel skončit v NHL…

Finský veterán přišel do Čech z Jukuritu a zatím patří k hlavním tvářím Bruslařského klubu. Je to on, kdo na přesilovce tráví nejvíc času a zajišťuje to, že boleslavská přesilovka je zatím nejlepší v extralize. V ní sice nemá nejvíc bodů, ale všechny jeho zápisy jsou primární. Tedy buď sám střílel góly nebo na ně přímo nahrával. A je tomu tak i při hře pět na pět.

Hlavně Aaltonenovy nahrávky stojí za to. Jeho přehled v útočném pásmu je obdivuhodný a vždy je schopný spoluhráče dostat do jednodušší situace. To dobře demonstruje první gól Boleslavi v sezoně, kdy krásným křižným pasem našel Róberta Lantošiho. K přesným pasům přidává dobrý pohyb a bruslení.

Všechny tyto atributy předvedl při prvním boleslavském gólu v duelu proti Českým Budějovicím, kdy se elegantně zbavil protihráčů a pak nahrál do jasné šance Filipu Pyrochtovi. Jeho invenci pak dokládá asistence na druhý gól proti Budějovicím, kdy obloučkem do brankoviště překvapil snad všechny. Když k tomu ještě přidá svou přesnou střelu zápěstím, je velkou zbraní středočeského týmu. Finský mistr světa z Bratislavy 2011 se hokejem v Česku zatím baví a baví i fanoušky. Jediné, co mu určitě chybí, jsou výhry. Ty však jeden hráč nezajistí…

Lotyšský útočník přesídlil do Čech po dlouhých 10 letech strávených v Severní Americe. V posledních zápasech se ukazuje jako hlavní střelec kladenské sestavy. A to v úvodu sezony nedostával tolik prostoru. Teď je čtvrtým nejvyužívanějším útočníkem Rytířů při rovnovážném počtu hráčů na ledě a má dostatek prostoru i na přesilovce.

Zatím ukázal jak velice silnou střelu, tak i šikovnost. V přesilovce zaparkoval v pravém kruhu a zatím mu to tam sedí náramě. Z tohoto prostoru se trefil celkem třikrát, jeho další dva góly přišly z prostoru brankoviště. Proti Hradci šikovně vykoupal Henriho Kiviaha a proti Boleslavi zase velmi překvapil Jana Růžičku.

Z kladenských hráčů je to právě on, kdo nejvíc zaměstnává obranu soupeře. Což na první pohled není v nejméně střílejícím týmu extraligy takový problém, ovšem pokud jeho střely tvoří 10 % z celkového objemu pokusů týmu, stává se pomalu nepostradatelným. Problém je, že Tralmaks nebyl nikdy žádný velký střelec. Jak v NCAA, tak v AHL zaznamenal maximálně 14 gólů.

Dalším otazníkem může být i počet jeho asistencí. Dosud má jen jednu a spoluhráči spíš hledají jeho než on je. Lotyšský legionář je víc koncovým hráčem než šikulou, jenž tvoří pro spoluhráče, či dobrým přechodovým hráčem. Když mu vydrží střelecká forma a bude obklopen spoluhráči, kteří ho najdou na správném místě, může atakovat svá gólová kariérní maxima. Což by výrazně pomohlo zatím předposlednímu Kladnu vyhnout se nechtěné baráži…