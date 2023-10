Další dva góly. Produktivní litvínovský útočník David Kaše své body nepřeceňuje

Čtyři góly vstřelené v rozmezí čtyř minut a 27 sekund, tři z nich v 93 sekundách, posunuly hokejisty Litvínova k 11. výhře v řadě. Pod dvě z branek se podepsal David Kaše (26), který ale po výhře nad Vítkovicemi svůj podíl na zisku tří bodů bagatelizoval. Podle odchovance Kadaně jsou důležité jen výhry týmu.

"Za mě je jedno, kdo má body, důležité je, že jsme znovu vyhráli," řekl Kaše novinářům po vítězství 6:3. "Dnes nám trošičku ujel začátek, ale naštěstí jsme na to dobře zareagovali. Druhá třetina už patřila nám, hráli jsme dobře, poctivě a myslím si, že dnes jsme zaslouženě vyhráli za tři body."

Kaše ale hrál v rozhodující pasáži zápasu důležitou roli. Nejprve v 32. minutě zvýšil na 4:2 a o 66 sekund později upravil skóre na 5:2. "Pro soupeře to bylo nepříjemné. Jak ale říkám, je jedno, kdo góly dává. Byl to zlomový moment utkání."

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Litoval, že domácí dovolili Vítkovicím na začátku třetí třetiny snížit na 6:3. "Říkali jsme si, že nesmíme bláznit a musíme hrát pořád stejně. Dnes to ale všichni odmakali a pochvalu si zaslouží speciálně čtvrtá pětka, za kterou jde třetí gól. To nás hodně nakoplo," řekl.

Mladší z bratrské dvojice, která v současnosti táhne Litvínov, se podruhé střelecky prosadil trochu netradičně od modré čáry v signalizované početní výhodě. "Už když jsem dostal puk v rohu a viděl jsem, jak jsou (vítkovičtí hráči) stáhnutí před bránou, tak jsem si říkal, že to zkusím vypálit. I jsem trochu cítil, že mi to bude náš bek dávat, a dostal jsem to hezky pod nohy. Zavřel jsem oči, vypálil jsem a jsem rád, že mi to tam padlo," uvedl Kaše a pochválil spoluhráče, kteří clonili před brankou.

Přestože po jeho druhé trefě chybělo do konce utkání ještě 27 minut, na hattrick nemyslel. "Všichni víme, že nejsem moc střelec," pousmál se Kaše. "Hlavně jsem se snažil všechny burcovat, abychom zbytečně nebláznili. Hokej je všelijaký, dostanete náhodou dva góly a oni se nakopnou. Myslím, že jsme to zvládli dobře, a i když hattrick nebyl, kluci to do poslední minuty odmakali."

Kadaňský rodák se dnes dostal s šesti góly a 11 asistencemi na druhé místo kanadského bodování soutěže. "Já to nevnímám. Samozřejmě, že je to pozitivní, ale na body maká celý tým, celá lajna. Věřím, že nám to bude šlapat dále," přál si Kaše. "Teď už se budeme připravovat na další utkání v Olomouci a věřím, že budeme zase bodovat."