Pardubice přetlačily Třinec, Litvínov znovu vylepšil klubový rekord. Boleslav zabrala

Pardubice ve 12. kole extraligy přetlačily v prodloužení obhájce z Třince a udržely první místo v tabulce. Jako jediný zatím drží krok s Dynamem skvěle hrající Litvínov, který vylepšil klubový rekord, když přidal 11. výhru v řadě. Tentokrát si Severočeši poradili s Vítkovicemi 6:3. Utnout sérii šesti kol bez zisku bodu se podařilo Mladé Boleslavi, která vyhrála v Olomouci. Plzeň potvrdila rostoucí formu vítězstvím nad Hradcem Králové, Kladno si doma poradilo s Českými Budějovicemi a Kometa s Libercem.

V brance domácích dostal podruhé v sezoně šanci Šimon Zajíček, který inkasoval již po 88 sekundách, kdy jej překvapil nahozením Dominik Lakatoš a připsal si pátý gól v sezoně. Severočechy rychlý gól nepoznamenal, pokračovali v aktivitě a v páté minutě se jim podařilo vyrovnat, když se prosadil dobře forčekující Ondřej Kaše.

Na sedmou branku nejlepšího střelce Litvínova navázal v první přesilové hře Petr Koblasa, jenž potrestal faul Maria Grmana. Hosté poté přežili druhé oslabení a v 18. minutě je od další inkasované branky ochránil Stuart Percy, jenž stihl zaskočit za již překonaného Lukáše Klimeše. I díky tomu mohly Vítkovice deset sekund před koncem první třetiny vyrovnat, když na brankovišti osamocený Peter Krieger využil početní výhodu.

Zatímco v úvodní dvacetiminutovce měl výrazně více práce Klimeš, na začátku druhé části museli své umění předvést oba brankáři. Zajíček i jeho protějšek předvedli několik výborných zákroků, ve 31. minutě ale Klimeš zaváhal při pokusu kapitána Vervy Matúše Sukeľa a domácí odstartovali rozhodující pasáž zápasu.

O 27 sekund později přidal čtvrtý gól Litvínova David Kaše a ve 33. minutě zakončil hororový úsek hostů stejný hráč, který překonal Klimeše v signalizované početní výhodě střelou od modré čáry. Do vítkovické branky si následně stoupl Matěj Machovský, který sice hned v úvodu přežil přečíslení domácích a šanci Ondřeje Kašeho, v 36. minutě jej ale pokořil Liam Kirk.

Na začátku třetí třetiny potrestal litvínovskou chybu v rozehrávce Lakatoš a snížil na 3:6, žádné drama se ale nekonalo. Domácí v klidu utkání dovedli do vítězného konce, i když hosté potvrzovali zlepšené výkony oproti úvodu sezony a několikrát prověřili Zajíčka.

Po takticky svázaném úvodu pomohl v sedmé minutě chybnou rozehrávkou Kryštof Hrabík do šance Patriku Miškářovi, jenže ten osamocený mezi kruhy netrefil plzeňskou branku. Jinak se lépe pohybující hosté přes důraznou obranu domácích dlouho neprosazovali a naopak v 15. minutě Aleksi Rekonen díky pohotové teči překonal gólmana hostů Partrika Bartošáka.

Hosté mohli rychle zareagovat, ale z přečíslení v dobré pozici nastřelil Oliver Okuliar pouze dobře vyjetého Samuela Hlavaje. V 19. minutě se gólman Indiánů blýskl skvělým zákrokem proti zakončení Radovana Pavlíka z bezprostřední blízkosti, kterému předcházela ideální přihrávka Miškáře. Krátce před první sirénou ještě Hlavaj nadvakrát zneškodnil výjezd Šťastného zpoza branky.

Nápor Východočechů pokračoval také po pauze, Indiáni však odolávali a ve 29. minutě z protiútoku po přihrávce Adriana Holešinského zvýšil Daniel Malák povedeným bekhendovým blafákem na 2:0. Hosté ve snaze zkorigovat výsledek přidali, Radek Pilař ale po polovině utkání dorážkou minul odkrytou branku a Radovan Pavlík zblízka nepřehodil levý beton klečícího Hlavaje.

Slovenský gólman ve 36. minutě včasným výjezdem překazil i únik Aleše Jergla a v závěru druhé dvacetiminutovky během vůbec první přesilové hry utkání ho nepřekonal z pravého kruhu ani nekrytý Tomáš Pavelka.

Střelecká převaha hostů pokračovala také ve třetí třetině. Pasivní domácí zradila nedisciplinovanost. Ve 45. minutě během oslabení se ještě Hlavaj stačil skvěle přesunout proti ráně Jergla bez přípravy z levého kruhu, ale při následné přesilovce pět na tři už Okuliar dorážkou snížil na 1:2.

Tlak Východočechů sice zesílil, jenže ve 49. minutě Tim Söderlund vybojoval kotouč v obranném pásmu a rozjetý Holešinský tváří v tvář Bartošákovi povedeným forhendovým blafákem zvýšil na 3:1. Navíc v 56. minutě při vyloučení Petra Kaliny mohli navýšit plzeňský náskok tečující Jakub Lev a Holešinský z otočky. Hosté oslabení přestáli a zkusili hru bez brankáře. Tu znásobilo vyloučení Lva a 86 sekund před koncem vstřelil ranou bez přípravy z pravého kruhu kontaktní gól Pavelka. Více už ale hráči Mountfieldu nestihli, i proto čekají na plný bodový zisk již šest zápasů.

Jihočeši byli v úvodní části aktivnější, na střely předčili Rytíře 12:7, ale velké šance neměli a Adam Brízgala si se všemi pokusy včetně rány Milana Gulaše z pravého kruhu poradil. Příležitosti měli naopak domácí. Ve 12. minutě nepřekonal Dominika Hrachovinu z úniku Jakub Strnad, v přečíslení s Jakubem Klepišem zvolil Richard Jarůšek místo přihrávky zakončení, ale hostující gólman opět svůj tým podržel.

V čase 17:59 už se Kladenští radovali. Po střele Václava Vebera od pravého mantinelu zamířil z dorážky do odkryté branky Radek Smoleňák, který si vylepšil svou bilanci po příchodu z Hradce Králové na čtyři trefy ze čtyř utkání.

Ve druhé třetině si nejdříve Brízgala poradil s tečí Jáchyma Kondelíka, na druhé straně po průniku nepřekonal Hrachovinu Jaromír Pytlík a za Jihočechy zase neuspěl v přečíslení Brant Harris. Kladenský gólman zneškodnil i ránu Adama Kubíka z pravého kruhu a neuspěl ani Jan Ordoš. Ve 29. minutě se naopak radovali ze zvýšení náskoku Rytíři. Strnad získal puk a po Pytlíkově přihrávce překonal Hrachovinu bekhendem Ondřej Bláha.

Vzápětí mohl Motor snížit, ale po střele Jakuba Valského pomohla kladenskému gólmanovi tyč. V čase 31:24 už Brízgala o čistý štít přišel, v oslabení jej překonal střelou z pravého kruhu Ordoš. Domácí se pak ubránili při trestu Denise Kusého a sami se neprosadili při vyloučení Martina Beránka. Právě Beránek měl příležitost vyrovnat v poslední sekundě druhé části, ale u levé tyče zblízka neuspěl.

Ve 47. minutě při Harrisově vyloučení měl nejdříve možnost v oslabení Mikuláš Hovorka a z protiútoku se dral před Hrachovinu Smoleňák, obhodil si Jana Štencela, ale po Ordošově ataku skončil na ledě. V 50. minutě při Klepišově trestu vyrovnal střelou z levého kruhu Harris.

V závěru základní hrací doby se domácí ubránili při trestu Martina Procházky. V nastavení pak fauloval Kondelík Devena Sideroffa, který z nařízeného trestného střílení blafákem do forhendu rozhodl. Kladno na pátý pokus poprvé v sezoně doma vyhrálo, popáté za sebou bodovali a potřetí z toho vyhrálo, přesto kleslo na poslední místo o skóre za Mladou Boleslav.

Kometa vstoupila do zápasu aktivně a zasypala libereckého gólmana několika nebezpečnými střelami, které ovšem k brance nevedly. Bílí Tygři nevyužili přesilovku, byť blízko otevření skóre byl Jayce Hawryluk, jehož střelu z mezikruží zlikvidoval Dominik Furch. Přesto šli hosté do vedení, ke dvěma podobným trefám jim stačilo necelých sto vteřin a jeden střelec. Jaroslav Vlach nejprve prostřelil Furcha z osy hřiště a chvíli poté po vyhraném buly Tomáše Filippiho.

Brňany inkasované branky nedeprimovaly a nadále se snažili o zteč liberecké branky. Daniel Král však pochytal dvě trefy Adama Zbořila i pokus Petra Holíka.

Domácí tým brzdila nepřesná rozehrávka, což nahrávalo dobré obraně Liberce, stále podporované stabilním výkonem Krále. Kometu nakopla až přesilovka. Nejprve mohl skórovat při svém 800. startu Martin Zaťovič, ale prosadil se až Steve Moses, na jehož dělovku byl Král krátký.

Tlak Brna gradoval a vyrovnání přišlo opět z přesilové hry. Dvouminutový pobyt v obranném pásmu Liberce zakončil další dělovkou od modré Moses a potvrdil dominanci svého týmu ve druhém dějství.

Ve druhé minutě třetí třetiny dal vedoucí gól Brna Tomáš Vincour, ale radost domácích netrvala dlouho. Liberecký kouč Pešán si vzal trenérskou výzvu a kvůli vysoké holi Zbořila, která trefě předcházela, uspěl a branka byla odvolána.

Už bez jakýchkoliv problémů se Kometa prosadila v 45. minutě. Tomáš Marcinko vyhrál buly, Zbořil přiťukl puk Radkovi Kučeříkovi a brněnský obránce překlopil svým první gólem v sezoně vedení na stranu domácích.

Bílí Tygři pak nevyužili přesilovku. O vyrovnání se snažili i v závěru, ale jistý Furch s obětavou obranou nápor tým podrželi. Vydřenou výhru Komety potvrdil po brejku po levém křídle Moses, který dal první hattrick v extralize. Do prázdné branky pak ještě zpečetil vítězství Adam Zbořil.

V první velké šanci se objevil volný Jakub Navrátil, mezeru mezi betony Filipa Novotného se mu však najít nepodařilo. Daleko od gólu nebyl ani hostující Juhamatti Aaltonen, z ostrého úhlu trefil tyčku olomoucké brány. V přesilovce pálil bez přípravy Jan Káňa, Novotný se ale stačil přemístit.

Oba týmy v první třetině trápily chyby v obranném pásmu. Po zaváhání domácích projel puk před prázdnou brankou skrz brankoviště. Špatnou rozehrávku Davida Bernada zase nepotrestal najetý Káňa. I proto diváci během úvodního dějství gól neviděli.

Mladá Boleslav si ve druhé části zahrála dlouhou přesilovku pět na tři. Aaltonen ještě Jakuba Sedláčka nepřekonal, zanedlouho ale hosté potrestali oba olomoucké prohřešky. Nejprve využil Sedláčkova zakrytého výhledu Róbert Lantoši a poté zamířil pod horní tyč Zachary Osburn.

Domácí snížili přesně s koncem klasické početní výhody, kterou poté sami měli, kotouč za Novotného dorazil Jan Knotek. Ve 35. minutě se pak během Osburnova vyloučení prosadil z první Káňa a vyrovnal. Útočník, který se do Olomouce vrátil z Vítkovic, skóroval poprvé v sezoně. Obrat mohl z trestného střílení dokonat Navrátil, Novotný jej ale betony vychytal.

Ve třetím dějství se sám před brankou ocitl David Dvořáček, Sedláček mu ale puk dokázal vypíchnout. Proti domácímu brankáři neuspěl ani unikající Pavol Skalický. Mladé Boleslavi vrátil vedení až Aaltonen, jenž střelou do horní části branky využil přesilovku. Vzápětí zakončoval Stránský a trefil horní tyčku olomoucké branky.

Hanáci se snažili znovu srovnat. Jakub Sirota těsně minul horní roh branky a možnost Alexe Rašnera zblízka zneškodnil Novotný. Olomouci už nepomohla ani závěrečná hra se šesti hráči v poli. Středočeši se tak radují po šesti zápasech bez bodového zisku, Hanáci počtvrté v řadě prohráli, podruhé za sebou v základní hrací době.

Dvoubrankový náskok získali Pardubičtí už v první třetině. Ve čtvrté minutě se dostali k puku v útočném pásmu a po střele Roberta Kousala a zákroku Ondřeje Kacetla nakonec dopravil puk do branky Lukáš Radil. O druhý zásah se v 15. minutě postaral obránce Ondřej Vála, jenž se po Kousalově přihrávce trefil přesně od modré čáry.

Vzápětí mohl snížit třinecký Petr Vrána, ale v přímém souboji měl navrch brankář Roman Will. Těsně před přestávkou se v další šanci domácích objevil Tomáš Vondráček, částečně odkrytou branku však minul.

Dynamo nastoupilo do druhé třetiny s dvougólovým náskokem, který však vydržel pouze 38 sekund. Obránce Adam Polášek našel před brankou Martina Růžičku, jenž dotlačil puk za gólmana Willa. Ve 28. minutě následovala využitá přesilovka Pardubic, při které do horního roku třinecké branky pálil Peter Čerešňák. Při početní výhodě Třince se hosté neprosadili, střelu Růžičky kryl Will.

Pardubický gólman zaváhal ve 43. minutě za brankou s rozehrávkou, hosté se dostali k puku a Richard Pánik bez problémů zakončil do prázdné branky. Za dalších 50 sekund už bylo vyrovnáno. Střelu Adama Smithe tečoval Daniel Kurovský, celou situaci rozhodčí kontrolovali u videa kvůli případné hře vysokou holí, ale branku uznali.

Vyrovnaná bitva pokračovala mimo jiné pardubickou nevyužitou přesilovkou či závěrečným náporem Dynama. Stav 3:3 se už ale nezměnil, a tak následovalo prodloužení. V něm mohly rozhodnout oba celky, nakonec v 64. minutě udeřil přesnou střelou Patrik Poulíček. Pardubice oslavily desátou výhru, udržely první místo a nadále platí, že od začátku ročníku ještě nevyšly ani jednou naprázdno.