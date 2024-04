Bruk se stěhuje na lavičku extraligových Vítkovic, jako asistenti ho doplní Trnka s Wojnarem

Do nové sezony s novým trenérským triem. Alespoň tedy částečně. Vítkovice angažovaly do pozice hlavního trenéra Davida Bruka (55), jenž naposledy působil v Karlových Varech. Do role jeho asistenta se posunul dočasný kouč Pavel Trnka, členem realizačního týmu je i Vlastimil Wojnar. Ostravský extraligový klub si od nového štábu slibuje kvalitu, zkušenost i progresivitu.

Pětapadesátiletý Bruk vedl poslední dvě sezony Karlovy Vary, kde se po skončení ročníku rozloučil a v Energii ho vystřídal Pavel Patera. "Všichni tři to jsou nesporně kvalitní a také zkušení trenéři. Věříme, že nová trojice bude úspěšná," řekl sportovní ředitel Roman Šimíček.

O osm let mladší Trnka, který je zároveň asistentem trenéra hokejové dvacítky Patrika Augusty, převzal ostravský celek 23. října po rezignaci Miloše Holaně. Jeho asistenty byli právě Šimíček a Jiří Veber.

"Bruk přichází z Karlových Varů, kde vedl dvě sezony extraligový A-tým, k tomu dlouhou dobu působil u mládežnických reprezentací. U ní v minulosti už spolupracoval právě s Trnkou, takže se oba dobře znají," připomněl Šimíček.

"Vlasta Wojnar patří k novým trenérům, já ho znám ještě ze svého někdejšího působení v mládeži Třince. Je progresivní a o jeho kvalitách svědčí i to, že na Slovensku s původně dost podceňovaným týmem dokázal uhrát před rokem bronz a také letos bojuje aktuálně v semifinále play off," dodal ke kouči Spišské Nové Vsi, kam zamířil z prvoligového Frýdku-Místku.

Vítkovice nenavázaly v této extraligové sezoně na tu minulou. Tehdy skončily v dlouhodobé soutěži druhé a v semifinále vypadly po sedmizápasové bitvě s královéhradeckým Mountfieldem v sérii, která byla s čistým časem hry 577 minut a 53 sekund nejdelší v historii extraligy. V tomto ročníku se nicméně Ostravanům dařilo v Lize mistrů, v níž vypadli až v semifinále se švédským celkem Skelleftea AIK.