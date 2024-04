Finále play off extraligy pohledem dat: Pardubice mají horší přesilovku i brankáře než Třinec

Je tu vrchol celé extraligové sezony. Třinečtí hokejisté ukázali v semifinále proti Spartě obrovské srdce i vůli a pořád mohou snít o pátém titulu v řadě, což se v samostatné české soutěži povedlo jen Vsetínu v 90. letech. Vítěz základní části z Pardubic se naopak dostal do boje o mistrovský pohár po dlouhých 12 letech, přesto je od začátku ročníku považován za nejžhavějšího kanidáta na titul. Co prozrazují o šancích obou finalistů data?

Vzájemná bilance

Pardubice byly v sezoně proti Třinci úspěšnější (dvě výhry v 60 minutách, jedna v prodloužení, jedna porážka na nájezdy). A vždy šlo o gólové souboje, pokaždé padlo v základní hrací době alespoň šest branek. Oceláře musel děsit Lukáš Radil, který zaznamenal ve čtyřech vzájemných zápasech 10 bodů (5+5) a měl tak podíl na víc než polovině gólů Pardubic (17).

Ve všech kláních mělo Dynamo víc celkových střel. V tom posledním prohrávalo na začátku třetí třetiny 0:3, i tak dostalo zápas alespoň do nájezdů. Bilance pokusů na branku je téměř vyrovnaná (116:114 pro Východočechy). Třinec víc trápila i úspěšnost gólmanů, kteří se jen v posledním střetnutí dostali přes úspěšnost zásahů 90 %. Zajímavostí je, že se za oba týmy dvakrát střelecky prosadil trejdovaný Richard Pánik.

Play off

Důležitý fakt: Třinec odehrál ve vyřazovací části o pět zápasů víc než Pardubice. Ty znovu vycházejí ze srovnání lépe, v play off zatím dominují. Celkově si svěřenci trenéra Marka Zadiny užívali střeleckou převahu (56,61 % ve hře pět na pět). Za 60 minut v průměru vyslali při plném počtu hráčů na ledě 62,12 střeleckých pokusů a soupeřům jich naopak povolili jen 47,61. Čísla si vylepšili hlavně proti Litvínovu, který výrazně přehrávali a svědčí o tom i střely na branku (152:95).

Proti Hradci Králové to měli Sedlák a spol. ve čtvrtfinále těžší. Lokální rival je totiž předčil ve střeleckých pokusech, tým výrazně podržel gólman Roman Will, který vychytal jednu nulu a zaznamenal průměrnou úspěšnost zásahů 94,18 %. S Litvínovem si v této statistice citelně pohoršil, a to vinou posledních dvou divočejších zápasů (na 87,97 %). Obecně však Pardubice proplouvají play off pohodlně.

Jejich soupeř podle celkových čísel převahu neměl, což je dáno hlavně sérií se Spartou. Oceláři zaznamenali lehce podprůměrný poměr střel na branku a proti ní při hře pět na pět (49,41 %). Zatímco v sérii s Budějovicemi byli ve většině zápasů lepším týmem, když vyprodukovali o 80 střeleckých pokusů a o 50 střel víc a trápila je jen koncovka, se Spartou šlo o jiný příběh.

Třinec jen v jednom zápase (třetím) nasbíral víc střel a pokusů než soupeř. Pražané měli celkově navrch (střely 256:205, pokusy 514:431), ve čtyřech zápasech včetně toho sedmého navíc dost výrazně. Oceláři zvedli svou efektivitu v zakončení od čtvrtfinále z 6,40 % na 7,80 % a i to jim pomohlo nakonec k úspěchu.

V brankovišti vypadá obhájce titulu lépe než Pardubice, jeho brankáři drží nejvyšší úspěšnost zákroků ze všech (93,20 %). Tu si zvedli zvlášť v sérii se Spartou a výkony Ondřeje Kacetla velkou měrou přispěly k tomu, že je Třinec ve finále.

Ve srovnání speciálních týmů je velký rozdíl. Oceláři jsou v play off top ve využívání přesilovek (27,59 %). Pardubice jsou naopak nejhorší (10,71 %), přestože v základní části v tomto ohledu vládly. Voženílek a spol. jsou navíc skvělí i v oslabení, kde mají druhou nejvyšší úspěšnost (85,71 %). Tady Dynamo neztrácí tolik a v play off se drží na šestém místě (80,77 %). Ovšem je v přepočtu na zápas trestanějším týmem (7,5 minuty – 6,7 minuty).

Rozdíloví hráči

Pardubice

Lukáš Sedlák

Kapitán, lídr a nejnebezpečnější hráč týmu. V boji o titul zaznamenal celkem 15 šancí, z toho 13 ve hře pět na pět. V přepočtu na 60 minut hry při plném stavu na ledě jich vyprodukoval třetí nejvyšší počet ze všech (6,10).

Peter Čerešňák

Z pardubických obránců dostává největší prostor na ledě (22:30 na utkání). Dovoluje soupeřům nejmenší počet šancí při hře pět na pět ze všech zadáků v play off a také střel mezi obránci Dynama.

Tomáš Hyka

Ano, zatím se gólově neprosadil, nicméně v počtu šancí i střel na branku je mezi hráči Pardubic druhý. Na tým má pozitivní dopad (poměr střel s Hykou 62,2 % a bez něj 49,9 %). Jestli se v koncovce chytí, bude dělat Ocelářům velké starosti.

Třinec

Marko Daňo

Ocitl se v nejvíc šancích (31) ze všech hráčů v play off, a to i při hře pět na pět (22). Společně s Hudáčkem jsou nejproduktivnějšími hráči, kteří zůstali ve hře, a i centr jejich lajny Cienciala (osm primárních bodů) si říká o pozornost.

Ondřej Kacetl

V play off drží vysokou úspěšnost zákroků (94,19 %.) Neodchytal sice plnou porci zápasů, byl však klíčovým mužem v semifinálové sérii, kdy jeho úspěšnost nespadla pod 90 %. Má i nižší průměr počet obdržených gólů na zápas než jeho protějšek (1,61 – 1,72).

Marian Adámek

Z obránců Třince, kteří odehráli ve vyřazovací části všechny duely, povolil soupeřům při plném stavu na ledě nejméně šancí. Zároveň je jeho celek s ním v akci lepší (poměr střel s Adámkem 53,6 % a bez něj 49,4 %).

Klíčový faktor

Zásadní bude, jak svěřenci trenéra Zadiny zapracovali v dlouhém volnu na přesilovkách. A také to, jestli vydrží skvělá forma Kacetlovi. Zajímavé bude sledovat i reakce obou trenérů na vývoj série a to, jak si Třinec poradí s předpokládanou převahou Dynama ve hře pět na pět. A také s únavou ze dvou vysilujících sedmizápasových sérií.

Predikce

Zvlášť po obratu Třince je těžké jednoznačně favorizovat Pardubice, nicméně jejich kouč pořád drží v ruce lepší karty. Dynamo vyhraje, ale bude to mít velmi těžké a překvapení nelze vyloučit.