Buchtele si užíval výhru nad Dynamem: Věděli jsme, že po nás půjdou a můžou propadnout

Mladá Boleslav dokázala utnout šňůru devíti porážek ve vzájemných zápasech s Pardubicemi a mohla si před svými fanoušky vychutnat jednoznačnou výhru nad lídrem tabulky 5:1. Bruslaři změřili s Dynamem síly v sezoně už potřetí a v prvních dvou duelech venku podlehli 2:5 a 0:2. Na pátečním úspěchu se podílel gólem a asistencí útočník Jan Buchtele, který v dresu Pardubic začal kariéru a před odchodem do Sparty v roce 2013 s nimi získal dva tituly (2010 a 2012).

"Super zápas, dobré body, ale samozřejmě musíme zůstat nohama na zemi a pracovat dál," řekl Buchtele po utkání novinářům. "Užili jsme si ho parádně, měli jsme fantastické fanoušky za zády. Pomohl nám asi první gól, který jsme vstřelili po hrubce soupeře. První třetinu jsme vyhráli 2:0, takže všechno klapalo, jak mělo. To nám samozřejmě dodalo síly, rychlost a všechno do dalších třetin."

Buchtele v 19. minutě zvýšil na 2:0, když se před Romanem Willem prosadil po střele Filipa Pavlíka. "Výborná střela obránce, která prošla k bráně, já jsme to tečoval a potom jsem si to stáhnul do prázdné. Takže asi taky troška štěstí," komentoval svou šestou branku v sezoně Buchtele, který v létě posílil Mladou Boleslav ze Sparty.

V čase 57:18 ještě asistoval Buchtele u branky obránce Filipa Pyrochty, který se v přesilovce dostal do úniku a šikovně poslal puk podél levého betonu Willa k tyči. "Věděli jsme, že nemají co ztratit, půjdou po nás a mohli by propadnout, což se nakonec taky stalo. Takové zakončení Pírka jsem teda ještě neviděl. To bylo famózní. Hezký gól na závěr," pochvaloval si Buchtele.

Po trápení v přesilových hrách z úvodu sezony Mladá Boleslav podruhé za sebou doma využila dvě. "Přesilovky nás trápily dlouhodobě, teď za poslední zápasy jsme se v nich nějak dokázali prosadit, i když v tak nějak netradičních situacích. Dneska jednou po vhazování, pak Pírko ujel sám a zavěsil. Ale pro náš pocit, že to jde, je to jen dobře," dodal Buchtele.