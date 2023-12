Bylo jasné, že nějaká krize musí přijít. Teď jsme se zvedli, pochvaloval si David Kaše

Tři výhry z posledních čtyř utkání, pět bodových zápisů v řadě nebo 11 vstřelených gólů za tři dny. To jsou statistiky naznačující, že hokejový Litvínov se po krizovém období znovu vrací do sedla. "Předvádíme dobré výkony," pochvaloval si útočník David Kaše (26) při rozhovoru s novináři po čtvrtečním zdařilém představení Severočechů v Hradci Králové.

Mužstvo Mountfieldu historicky patří mezi nejméně oblíbené soupeře týmu Vervy. Před čtvrtečním utkáním platilo, že Litvínovští vyhráli pod Bílou věží od ledna 2018 jen dva zápasy, oba navíc až po samostatných nájezdech. Teď ale bilanci rázně narušili vítězstvím 5:1.

"Výsledky občas nevypovídají o průběhu utkání. První třetina patřila nám, hráli jsme jednoduchý hokej a z toho pramenila přečíslení, která jsme naštěstí využili. Druhou třetinu měl Hradec lepší, ale pro nás bylo hrozně důležité, že jsme nedostali druhý gól do šatny," podotkl Kaše.

Jeho mužstvo nasázelo domácím v první třetině hned tři branky, ale pak se o výsledek začalo trochu klepat. "Když dal Hradec gól na 1:3, měl dvě šance. Matej Tomek nás však podržel, to bylo pro nás klíčové. Třetí třetinu už jsme si celkem pohlídali. Myslím si, že můžu říct, že jsme si zasloužili vyhrát," prohlásil mladší z bratrského dua v útočných řadách Litvínova.

Právě jeho gól v závěru definitivně podtrhl litvínovskou výhru. Zdálo se přitom, že mu do rány ještě sáhl bratr Ondřej. "Vůbec nedokážu říct, jestli to dal brácha, nebo já," vrátil se Kaše k momentu, který rozhodčí dokonce dvakrát přezkoumávali u videa. Nejvíc se ale radoval právě Ondřej. "Pro nás to byl hlavně takový uklidňující finální gól. Potřebovali jsme trochu zvednout i přesilovky," řekl David Kaše.

Co je hlavní, vánoční zápasy zatím ukazují, že se severočeský tým zvedá celkově. Vždyť Liberci a Hradci Králové nastřílel dohromady jedenáct gólů. V tabulce tak odrazil nápor soupeřů a udržel příslušnost k první čtveřici, která si po základní části zajistí účast ve čtvrtfinále play off.

Postavení Litvínova v tabulce extraligy. Livesport

Je zpátky skvělý Litvínov z úvodu sezony? "Těžko říct. Když jsme měli tu šňůru, bylo jasné, že nějaká krize musí přijít. Možná na náš vkus byla trošičku delší, ale důležité je, že jsme se teď zvedli," pokývl Kaše. "Předvádíme dobré výkony, vlastně jsme vyhráli i v Pardubicích, což pro nás taky bylo super. Věřím, že zase začneme vyhrávat i venku," narazil na to, že Verva dosud patřila k nejméně úspěšným celkům na kluzištích soupeřů.

Mezi svátky si Litvínovští užívají hru před plnými stadiony. V Hradci Králové je navíc podporoval velký "kotel" fanoušků, kteří za týmem z Litvínova přijeli. "Je to pro nás super, měli jsme zaplněný sektor a fanoušci byli hodně slyšet. Dost nám pomohli. A doma chodí skoro plno, což nás žene hodně dopředu. Všichni jsme na jedné lodi, tak věřím, že budeme vyhrávat," přál si Kaše.