Kaše po čtyřbodovém večeru: Reprezentační přestávka mi prospěla, předtím jsem neměl drajv

Litvínovský kapitán Ondřej Kaše (28) prožil osobně nejvydařenější zápas v hokejové extralize. Čtyři body za dva góly a dvě asistence, díky nimž jeho celek dokázal porazit v dnešním 30. kole Liberec 6:3, znamenají jeho rekord v nejvyšší soutěži. Svoje produktivní představení však moc vyzdvihovat nechtěl.

"Hlavní je, že máme tři body jako tým. Jestli mám čtyři body já nebo někdo jiný, to neřeším," řekl novinářům Kaše, který se před začátkem sezony kvůli zdravotním potížím vrátil z kanadsko-americké NHL.

Starší z bratří Kašových nejprve vstřelil dvě branky v rozmezí 45 sekund, díky nimž jeho Litvínov zvrátil vyrovnané skóre na 3:1. "Vůbec nevím, kdy jsem dal dva góly takhle rychle po sobě. Možná někdy v mládeži," pátral v paměti.

Potom se blýskl dvěma přihrávkami. Kvůli možnému hattricku přiletěla na led i kšiltovka, ale poslední branku vsítil Nicolas Hlava tečí Kašeho střely. "Začal se hned radovat, takže jsem na hattrick nemyslel," zdůraznil osmadvacetiletý rodák z Kadaně.

Před reprezentační přestávkou ve čtyřech zápasech za sebou nebodoval, po ní ovšem znovu nabral fazonu. Proti Plzni si zapsal dvě asistence, dnes zazářil svým bodovým maximem v extralize.

"Reprezentační pauza mi prospěla. Před ní jsem cítil, že mi už trošičku dochází šťáva. Neměl jsem drajv, nebylo to ono. Poslední dvě utkání z mojí strany ale byly docela dobré, cítím zase trošku nakopnutý," svěřil se vůdce Severočechů.

Litvínov i díky jeho příspěvku nasázel šest gólů po měsíčním čekání. "Budu doufat, že jsme zase zpátky ve střelecké formě. Když padají góly, diváky to baví," řekl Kaše. "Měli jsme hlušší období, ale to potká skoro každý tým v extralize. A navíc to nebylo ani tak, že bychom nebodovali. Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že budeme na druhý svátek vánoční hrát o druhého fleka, brali bychom to všemi deseti."

Ofenzivní představení fanoušky v Litvínově bavilo, vždyť už v první části hry padlo šest gólů. "Bylo vidět, že šlo o povánoční zápas. V první třetině byla hromada nepřesností. Naštěstí to tam napadalo a jsem rád, že jsme i divákům udělali radost," dodal Kaše.

