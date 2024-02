Cingel znovu úřadoval proti Spartě. Je to jen o nás, řekl k útoku na čtvrté místo

Třemi body za gól a dvě asistence i proměněným pokusem v rozstřelu pomohl slovenský útočník Lukáš Cingel (31) k vítězství hokejistů Komety Brno v 46. kole extraligy na ledě pražské Sparty 5:4 po samostatných nájezdech. Potvrdil, že se mu proti bývalému klubu daří. Kometa zdolala druhý tým tabulky potřetí v sezoně a Cingel si při obou předešlých úspěších připsal vítěznou branku.

"Já to tak nevnímám, jestli se mi proti Spartě daří nebo ne. Snažím se hrát furt stejný hokej a pomáhat týmu. Těžko říct, čím to je. Kdybych to věděl, tak se to snažím dělat každý zápas," řekl Cingel po utkání novinářům. Odchovanec Žiliny působil ve Spartě v letech 2014 až 2017, předtím dvě sezony nastupoval v Praze i za Lva Praha v KHL.

Před loňským příchodem do Komety strávil šest sezon v Hradci Králové, přesto je pro něj souboj se Spartou nadále prestižní. "Jasně, vzpomínky tu jsou. Hlavně musím vždy něco vypsat v kabině. Je to nějaký částka pro kluky na svačinku," usmíval se Cingel po dalším vydařeném utkání se Spartou.

Statistiky utkání. Livesport

Kometa v pátek doma prohrála přes vedení 2:0 doma s posledním Kladnem 2:3 v prodloužení, dnes vedle 2:0, 3:2 a nakonec otočila duel ze stavu 3:4. "Bylo to těžké. Už to asi nebude do konce sezony jiné. Viděli jsme, že Kladno se sice trápí, ale byl to také vyrovnaný zápas do konce. Je super, že jsme to zvládli, ubojovali a vzali jsme si body zpátky. Je skvělé, že jsme byli na konci ti šťastnější," podotkl Cingel.

Kladno v Brně ukončilo sérii 17 porážek, ale podle centra brněnské elitní formace nešlo ze strany Komety o podcenění. "Ani si nemyslím, že bychom polevili nebo něco takového. Prostě jsme až moc chtěli. Chtěli jsme to strhnout, mysleli jsme si, že bude dávat góly nebo něco, prostě jsme to v hlavách nezvládli. Dnes jsme šlapali, ani jsme se nesložili, když Sparta dala na 4:3 a ještě jsme vyrovnali," pochvaloval si.

Kometa si tak opět polepšila v boji o čtvrté místo, které jako poslední zaručuje přímý postup do čtvrtfinále. "Důležité to je, ale když to nevyjde, tak to nevyjde. Je to velmi daleko, chceme jít od zápasu k zápasu. Ještě je jich hodně a koukáme se na další zápas, na který se musíme soustředit. Víme, že je to jen o nás," dodal Cingel.