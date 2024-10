Cítím z týmu obrovský charakter a sílu, říká nejlepší střelec extraligy Beránek

Třemi body za dvě branky a jednu asistenci pomohl útočník Ondřej Beránek (28) k vítězství hokejistů Karlových Varů v 10. kole extraligy v západočeském derby nad Plzní 6:1 a s osmi trefami se letošní mistr světa z Prahy posunul do čela tabulky střelců. Energie tak oslavila třetí vítězství z sebou a úspěšnou sérií dala zapomenout na předešlou šňůru tří zápasů bez bodu.

"Dlouho to tady nebylo, vždy jsme dva vyhráli a pak zase dva nebo tři prohráli. Pořád to šlo takhle dokola. Nechci nic zakřiknout, ale už jsem říkal na začátku sezony, že cítím z týmu obrovský charakter a sílu. Doufám, že budeme stoupat tabulkou a budeme hrát dobře," řekl novinářům po utkání Beránek.

Derby v téměř vyprodané KV Aréně navštívilo 5274 diváků. "Samozřejmě jsme byli před zápasem nabuzení, věděli jsme, že se bude hrát více do těla, to všechno k tomu patří. Připravili jsme se na to a myslím si, že jsme byli lepší, takže jsme zaslouženě vyhráli," pochvaloval si Beránek.

Z prvních šesti zápasů v sezoně Beránek bodoval jen v jediném, ve 4. kole zařídil domácí výhru nad Hradcem Králové 6:3 hattrickem. Za poslední tři duely nasbíral sedm bodů za pět tref a dvě asistence. "Jsem rád, že mi to tam zatím padá. Někdy se to tak podaří, ale že bych cítil reprezentační formu, tak to zase ne," usmíval se Beránek.

