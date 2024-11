Kondelík po premiérové trefě za Dynamo: Všechny týmy jsou proti nám na špičkách

Útočník Jáchym Kondelík (24) oslavil ve svém třetí utkání za Pardubice po přestupu z Českých Budějovic první branku, ale porážce lídra tabulky v 17. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi nezabránil. Letošní mistr světa z Prahy však věří, že se vrací zpět do formy. Skórovat dokázal po jedenáctizápasovém půstu.

Kondelík ve 39. minutě po přihrávce Jiřího Smejkala zblízka nadvakrát překonal Dominika Furcha a snížil na 1:3. "Samozřejmě když se vám povede dát gól, tak je to hezké. Za stavu 1:3 jsme měli ještě šanci na zvrat. Měli jsme poslední zápasy se Smejkym a Kaulym (Martinem Kautem) docela smůlu, tak jsem rád, že nám to tam padlo. Bohužel nás to nepomohlo nakopnout, abychom otočili," řekl Kondelík v rozhovoru s novináři.

Za Dynamo poprvé bodoval a celkově má v sezoně na kontě z 16 zápasů pět bodů za dvě branky a tři asistence. V minulém ročníku, kdy se vrátil po sedmiletém působení v zámoří do Českých Budějovic, zaznamenal v 51 zápasech včetně play off 47 bodů za 15 branek a 32 asistencí.

"Myslím, že to ze mě trošku spadlo v Pardubicích. Už ty první dva zápasy nebyly špatné. Šance tam byly a teď to tam konečně padlo. I když si myslím, že jsme asi mohli dát víc gólů. Furt se tím trošku trápíme. Samozřejmě chci týmu jakkoliv pomáhat. V Budějovicích jsem vytvářel zbytečně tlak na body. Možná občas čím víc to chcete, tím míň to jde. Snažím se to hodit za hlavu a nemyslet na to. Dnes alespoň jeden gól přišel," podotkl Kondelík.

Mrzelo jej, že k tomu nepřišel i lepší výsledek. Dynamo vyšlo bodově naprázdno prvně po 11 duelech. "Myslím, že start do utkání od nás nebyl špatný. Možná z těch tří zápasů, co jsem tady, tak byl nejlepší. Docela jsme na ně vlétli. Bohužel jsme dostali takový smolný gól a trošku nás to potopilo. Musíme na tom zapracovat, aby se to už nestalo. Byla to první větší šance, bohužel jsme se z toho trošku posadili a pak už to nebylo ono," prohlásil Kondelík.

Statistiky utkání. Livesport

Poznává, že na Pardubice jako jednoho z hlavních extraligových favoritů se soupeři chtějí vytáhnout. "Všiml jsme si, že všechny týmy jsou na špičkách a připravené na sto dvacet procent. To vždycky nebývalo, ale je to super. Zápasy jsou kvalitní a tohle je pro nás takové ponaučení, že se nesmíme zhroutit z toho, že dostaneme gól," dodal Kondelík.