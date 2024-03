Datové zrcadlo extraligy: Žádná vyloučení, spousta bloků. Třinec se dotýká dokonalosti

Třinečtí hokejisté sice v extralize obhajují titul, nicméně sázkové kanceláře s nimi před začátkem play off příliš nepočítaly. Podle jejich prognóz by se ani Oceláři neměli dostat do finále, kde se podle kurzů mají potkat Pardubice se Spartou. Jako kdyby bookmakeři zapomněli na to, na jak moc odlišný styl dokáží Růžička a spol. přepnout ve vyřazovacích bojích. V úvodních dvou duelech čtvrtfinále proti Českým Budějovicím předvedli svou pověstnou defenzivní tvář, díky níž už od roku 2018 nepřetržitě vládnou soutěži.

A ve zmíněném dvojzápasu ji dotáhli téměř k dokonalosti. Skloubili totiž tři dovednosti, které v play off rozhodují. Za prvé ta nejviditelnější – nedostali ani gól. Udržet čisté konto v prvních dvou dílech série se jim povedlo teprve jako šestému týmu v historii play off samostatné české ligy. Co se týče čistě jen skóre, primát v tomto drží Mladá Boleslav, která před pouhými třemi lety zvládla úvodní dvě čtvrtfinále proti Pardubicím se skóre 7:0. Ukázka toho, jak rychle se přesýpá rozložení sil v extralize…

Mimochodem Boleslav, letos až 13. celek tabulky, tehdy v dalším kole narazila na Třinec, který ji vynuloval ve třech ze čtyř domácích utkání v sérii. O rok později se oba celky potkaly v boji o finále znovu a opět s podobným výsledkem. V onom případě povolili Oceláři doma jen dva zápasy, nekapitulovali ani v jednom. A už tehdy dali nahlédnout do své další disciplíny, jež láme zápasy o titul – disciplína.

Předloni povolili Bruslařům za 140 minut jen čtyři oslabení plus půlminutu na konci prodloužení druhého duelu. Letos si Budějovice ve Werk Aréně zahrály pouhé dvě přesilovky, čili v průměru jednu jedinou za zápas! V pondělním duelu nicméně při Smithově trestu na konci třetí části poslali jejich trenéři na led šestého hráče a Jihočeši tak měli výhodu dvou hokejistů navíc. Ani tehdy se neprosadili.

Třinec hrál v čistých zápasech jasně nejméně oslabení. Livesport

I proto, že tým kouče Zdeňka Motáka (jak jinak než bývalého obránce) skvěle střely blokoval. Za pouhá dvě utkání jich Oceláři zastavili 52, což je úctyhodných 26 ran za zápas. Obhájce titulu pochopitelně v tomto ohledu jasně dominuje celé extralize, na opačném konci pořadí jsou právě Budějovice (10,6 bloku na utkání). Zvlášť ve zmíněném závěru druhého střetnutí se obětavost projevila nejvíc, za pouhých 20 minut napočítali statistikové hráčům v bílých dresech 15 zastavených střel!

Popsané ukazuje ještě na jednu podstatnou věc – mezi střelcem a třineckým gólmanem je velice často ještě bránící hráč. Čili Třinci se daří soupeře vytlačovat do střeleckých pozic dál od své branky. Veterán v sestavě Motoru Lukáš Pech si posteskl, že se jeho tým vůbec nemůže dostat k dorážkám (Třinec z nich naopak vsítil v pondělí obě trefy).

Defenzivě vítězů se povedlo obsadit klíčový prostor před brankou, což dokládají čísla z úvodního souboje. Zatímco na celkové střely byl poměr téměř vyrovnaný (62:57), na rány ze slotu vyhrál Třinec víc než dvojnásobně (24:11). Za roky bojů v play off a kontinuální práce trenérů Varadi s Motákem zkrátka jeho hráči zcela přesně vědí, jaký je k úspěchu třeba systém a co v něm mají dělat.

Moták si pochvaloval, že právě velký objem zblokovaných střel zvedá psychiku i morálku týmu. Přece jen však na téměř ideálním výkonu svých svěřenců našel nedostatek – ani jedno vyhrané vhazování při powerplay Budějovic. Třinec skutečně patří na buly k nejhorším celkům v tomto play off (úspěšnost 45,79 % jej řadí na 10. místo z tuctu účastníků), zatímco budějovický Jáchym Kondelík patří s víc než 10 vyhranými vhazováními na zápas k absolutní elitě soutěže.

Je zřejmé, kudy se může další broušení třineckého drahokamu pro play off v dalších měsících a letech ubírat…