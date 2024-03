Ležel tam jak v NHL, chválil třinecký Nestrašil sudího. Českým Budějovicím chyběly centimetry

Obrovský tlak vyvinuli na ledě mistrovského Třince hokejisté Českých Budějovic při hře bez gólmana. Od vyrovnání je v úvodním utkání čtvrtfinálové série dělily jen centimetry. Marek Mazanec (32) zasáhl špičkou betonu proti dorážkám Jáchyma Kondelíka (24) a Branta Harrise (34), po kterých se ocitli všichni domácí hráči v brankovišti. V brance skončil místo puku Andrej Nestrašil (33), který na konci střídání pojistil výhru obhájce titulu na konečných 2:0.

Rozhodčí situaci ještě prověřili u videa pro případ, že by něco přehlédli. "Taková valná hromada je nevídaná," uvedl třinecký trenér Zdeněk Moták na tiskové konferenci. "Dívali jsme se z horní kamery a bylo vidět, že puk nepřešel brankovou čáru a že jsme na brankovišti dobře pracovali," pochvaloval si.

Jihočeši obléhali třinecké brankoviště zhruba 15 sekund. Domácí kouč se rozhodčích ptal, proč hru nepřerušili. Tvrdili mu, že pořád viděli puk ve hře. "Rozhodčí tam ležel jak v NHL na bráně, měl to skvěle pod kontrolou," ocenil Nestrašil. "Celou dobu puk viděl, furt křičel volný, volný, volný. Proto to nechal tak dlouho být. Jak jsme tam leželi, nemohli jsme se ho dotknout, takže jsme tam spíš jen bránili. Naštěstí to nějak vyskočilo do strany a bylo mimo brankoviště," doplnil.

Trenér hostů Ladislav Čihák řekl, že respektuje, jak rozhodčí situaci posoudili. "Mám na to svůj názor, ale nemůžu to komentovat. Bohužel," vyjádřil se Čihák. "Máme nějaké své záběry, nějaké měli i rozhodčí. Respektujeme, co udělali," prohlásil.

Statistiky zápasu. Livesport

Kouč Českých Budějovic dostal od novináře dotaz, zda naráží na situaci, kdy puk vyjel zpod těl hráčů mimo brankoviště, a na pohyb Martina Růžičky. "Záměrně jste se trošku trefil, ale nemůžu to komentovat," dodal Čihák. Třinecký kanonýr se obvinění bránil. "Puk jsem v rukavici vůbec neměl," podotkl Růžička.