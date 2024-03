Třinec odstartoval tažení za obhajobou s nulou, Litvínov zachránili v nájezdech bratři Kašové

Obhájci extraligového titulu hokejisté Třince vyhráli úvodní zápas čtvrtfinále proti Českým Budějovicím 2:0. Vítězný gól dal ve 44. minutě obránce Richard Nedomlel (30), nulu udržel Marek Mazanec (32). Utkání v Brně musely rozhodnout samostatné nájezdy, v nich zazářili bratři Kašové a Litvínov vyhrál 2:1.

Více práce měl v úvodní třetině Hrachovina. Vytáhl se zejména při úniku Voženílka, nejlepšího hráče loňského play off. Domácí útočník se snažil rozhýbat brankáře, který ale zneškodnil šanci lapačkou. Hosté v závěru třetiny ustáli i několik závarů.

V prostřední části přibylo na obou stranách gólových příležitostí, ale brankáři kralovali. Hrachovina zastavil Romanův únik, utěsnil betony před osamoceným Helewkou a v přečíslení na něj nevyzrál Nestrašil. Při pohledné kombinaci Ocelářů měl gólman hostů i štěstí, že Čacho nedosáhl na puk před prázdnou brankou. Mazanec vychytal zblízka Ordoše i Harrise a v přečíslení jej nepřekonal ani Kubík.

Statistiky utkání. Livesport

Skóre se změnilo až ve 44. minutě, kdy se trefil zpoza pravého kruhu Nedomlel k bližší tyči. Hrachovinovi clonil ve výhledu Voženílek. Domácí mohli vzápětí zvýšit. Volný Smith z mezikruží minul branku a Cienciala neuspěl s bekhendovým blafákem.

České Budějovice se tlačily dopředu, ale narážely na dobře bránícího soupeře. Ke hře bez gólmana se odhodlaly minutu před koncem a vytvořily si obrovský závar, kdy se všichni hráči na ledě shlukli do brankoviště a na jeho hranici. Puk za brankovou čáru nepřešel, ale nebylo jasné, zda kotouč nezalehl některý z bránících hráčů. Situaci ještě prověřovali rozhodčí u videa po konci akce, kterou byl na druhé straně Nestrašilův gól do prázdné branky. Gól domácích platil.

Zápas nenabídl ani jednu přesilovou hru. V této herní disciplíně rozhodly České Budějovice o postupu do čtvrtfinále přes Karlovy Vary. Vylučovalo se jen v závěru druhé třetiny, po vzájemné potyčce usedli na trestnou lavici Daňo s Vráblíkem.

Už první minuty zápasu ukázaly, že tato série bude plná emocí, soubojů a potyček. Jako první poznal tvrdost brněnského Vincoura Ondřej Kaše, ale litvínovská přesilovka vyzněla vniveč. Více se před svého někdejšího spoluhráče Tomka v brance Vervy tlačila Kometa. Ščotka z mezikruží pálil těsně mimo, v sedmé minutě vyřešil Czuczman závar po spolupráci Fleka s Cingelem.

Litvínov se dostal do vedení poměrně lacino. Obránce Šalda najel do přečíslení, jeho bekhendový nához lehce tečoval Ďaloga a puk skončil za zády překvapeného Furcha. Vzápětí mohl vyrovnat navrátilec do domácí sestavy Kučeřík, jenže Tomek jeho dělovku chytil. Brno sice mělo mírnou převahu, ale na důslednou a pečlivou obranu "Chemiků" jeho útočníci nevyzráli.

Statistiky utkání. Livesport

Po první přestávce Kometa zlepšila pohyb i kombinaci a hned po pár vteřinách mohl vyrovnat Kollár. Tomek ve spolupráci s obránci i tuto situaci ustál. V 29. minutě přečkala Kometa Czuczmanovu šanci, po ní se po jedné z mála drobných chyb litvínovské obrany rozjel do samostatného nájezdu Vincour, avšak tváří v tvář Tomkovi neuspěl.

Hokej plný hraničních soubojů s menšími šancemi na obou stranách pokračoval, ve 34. minutě minul Zille Furchovu branku. Ta protější zůstala bez pohromy, neboť Verva Brňany prostě do koncovky nepustila. Domácí museli k fyzické náročnosti, tvrdosti a důslednosti v obraně přidat větší kreativitu směrem dopředu; chyběl jí nicméně moment překvapení, který by rozhodil pevně sevřenou litvínovskou defenzivu.

V 47. minutě byl za faul na Michala Guta vyloučen domácí Jan Ščotka na pět minut a do konce zápasu. Stejný trest ale dostal za následně vyprovokovanou a neopětovanou bitku také hostující Havelka.

Brno ve vypjatém závěru muselo dát gól, což pro něj bylo těžko řešitelným úkolem. Nepomohla mu ani dvouminutová přesilovka, kýžená branka přišla až 68 vteřin před koncem normální hrací doby, kdy Cingelova střela s lehkou tečí obránce Zileho sebrala Tomkovi první čisté konto v sezoně a chemikům výhru po 60 minutách.

V prodloužení se do vyložené šance dostal v 67. minutě Moses, ale vítězem dvojboje byl opět litvínovský brankář Tomek, stejně jako o pár vteřin později při Marcinkově dorážce. V 70. minutě propásl Koblasa přesný moment přihrávky na spoluhráče při nájezdu dvou na jednoho, David Kaše pak netrefil odkrytou branku. V 78. minutě chytil Furch Hlavův samostatný únik, pár vteřin před koncem trefil Koblasa tyčku a poslal tak duel do nájezdů.

V nich trefili hosté dvakrát brankovou konstrukci po střelách Kirka a Abdula, dvakrát odvraceli hrozbu porážky, ale Ondřej Kaše měl pevné nervy. Proměnil jak osmý, tak i devátý nájezd a získal pro Vervu první výhru v sérii.