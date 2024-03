Dodatečný trest pro Kučeříka? Ne. Ujčík ukázal na rozhodčího Šíra a udělil mu pokutu

Hokejový obránce Radek Kučeřík (22) z Brna vyvázl po svém vyloučení na pět minut a do konce utkání ve druhé bitvě čtvrtfinálové série proti Litvínovu bez dalšího disciplinárního trestu. Dodatečně potrestán byl naopak za chybné posouzení situace hlavní rozhodčí Robin Šír, který zaplatí pokutu ve výši 25 procent ze zápasového paušálu. Na webu o tom informovala Asociace profesionálních klubů (APK LH).

Kučeřík ve třetí třetině pondělního duelu za stavu 5:1 pro hostující Litvínov tvrdě atakoval útočníka Jindřicha Abdula. Oba hlavní sudí Šír s Tomášem Cabákem následně zamířili přezkoumat zákrok na videu a Kučeříka posléze vykázali za napadení s trestem na pět minut a do konce zápasu do kabin. Bylo to ale chybné rozhodnutí, následovat mělo pouze dvouminutové vyloučení.

"Jednalo se o čelně vedený zákrok na hráče v držení puku, který se nevymykal charakteru utkání, a jeho trestání spadá výhradně do kompetence rozhodčích duelu," vysvětlil předseda disciplinární komise Viktor Ujčík, proč disciplinární řízení zastavil.

Manažer rozhodčích APK LH Vladimír Pešina uvedl, že rozhodčí se správně rozhodli prověřit výši uděleného trestu za napadení pomocí videa. "Ale situaci vyhodnotili chybně," konstatoval. "Nejednalo se o bezohledné ohrožení protihráče, které by bylo důvodem k udělení většího trestu, a faulující Kučeřík měl obdržet pouze dvouminutový trest. Přestože do tohoto okamžiku rozhodčí řídili utkání velice dobře, udělil jsem za toto pochybení hlavnímu rozhodčímu Robinu Šírovi pokutu," vysvětlil Pešina.