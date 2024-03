Brněnský Flek po další porážce neskrýval frustraci. Ale zápasy otáčet umíme, burcoval

Brněnská Kometa prohrává po dvou zápasech čtvrtfinále play off Tipsport extraligy s Litvínovem 0:2 na utkání, její hráči ale hlavy nevěší. Útočník Jakub Flek (31) po porážkách 1:2 po nájezdech a 1:5 připustil, že je frustrující nedávat góly, zároveň však na tiskové konferenci prohlásil, že mužstvo umí otáčet vývoj a sérii nevzdává.

Brňané ve druhém duelu přestříleli Severočechy 31:21, ale dali pouze jeden gól. Téměř nepřekonatelnou překážkou se pro ně stal jejich bývalý spoluhráč Matej Tomek v brance Vervy.

"Před bránu se dostáváme, ale nejsme schopni dát gól. Je to samozřejmě frustrující, ale není čas být negativní. Nemůžeme být nadšení, jak se série vyvíjí, ale dokud neskončí poslední zápas, musíme do toho dát všechno," řekl Flek.

Právě on měl v pondělí první velkou šanci zápasu, jeho sólo ve třetí minutě ale vychytal Tomek. "Asi bych to nenazval smůlou. Kdybych dal, vyvíjel by se zápas asi jinak. Prostě jsem zvolil toto zakončení, do lapačky jsem to Tomkovi nehodil schválně, byl dnes lepší než já," konstatoval český reprezentant.

Statistiky utkání. Livesport

Litvínov ve dvou zápasech vyvrátil pověst, že je týmem, jemuž se venku nedaří. V základní části měly na kluzištích soupeřů jen čtyři týmy horší bilanci. Ale z Brna si díky pečlivé defenzivě a efektivitě v koncovce odvezl domů dvě výhry. "Nerad bych komentoval hru soupeře, to si rozebereme za zavřenými dveřmi. My se musíme soustředit hlavně na sebe, co dělat líp, co zlepšit a jak je porazit," řekl Flek.

Kometa podruhé prohrála, ale po úplně jiném průběhu než v neděli. "Dnešní prohra nám může uškodit víc než ta předchozí po nájezdech. Dnes jsme dostali laciné góly, byla tam naše nedůslednost, ale to si rozebereme sami v kabině, zápas prostě nešel za námi. Musíme se připravit na odvety."

"Hlavy máme nastaveny tak, abychom je měli nahoru, my starší se snažíme tým hecovat. V sezoně jsme si dokázali, že umíme otočit zápasy. Nic není ztraceno a už vůbec není prostor na to mít hlavy dole," dodal.

