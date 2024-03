Do ničeho vážného jsme je nepustili, těšilo po výhře v Brně litvínovského Koblasu

Prvním týmem z předkola play off hokejové extraligy, který dokázal prolomit nadvládu elitního kvarteta ve čtvrtfinále, se dnes stal Litvínov. Pátý tým po základní části vyhrál na ledě čtvrtého Brna 2:1 po samostatných nájezdech a v sérii na čtyři vítězství se ujal vedení 1:0. Nejlepšího střelce Vervy po 52 kolech Petra Koblasu (30) těšilo, že hned v prvním duelu splnili Severočeši svůj cíl vyhrát pod Špilberkem alespoň jeden duel. Autor 24 branek v základní části to řekl na tiskové konferenci.

"Jsme všichni pořádně unavení, ale výhra nám psychicky hodně pomůže. V pondělí se porveme o druhou," řekl Koblasa.

Verva sahala po výhře už v normální hrací době. Od 11. minuty vedla po trefě Radima Šaldy, ale 68 vteřin před třetí sirénou vyrovnal Lukáš Cingel, když jeho střelu lehce tečoval obránce Kristaps Zile.

Statistiky utkání. Livesport

"Zkoncentrovat se na prodloužení bylo těžké. Celý zápas jsme odmakali a minutu před koncem jsme inkasovali. Kometa sice měla nějaké šance, ale gól v naší síti byl smolný. V kabině jsme si něco řekli a jsem rád, že to dopadlo vítězně," poznamenal Koblasa.

Sám mohl rozhodnout o výhře v posledních vteřinách prodloužení, ale zblízka trefil jen tyč Furchovy brány. "Hrozně mě to mrzelo, ale tím, že jsme zvládli nájezdy, tak to odeznělo. Kdybychom prohráli, bylo by zklamání větší," řekl.

Litvínov se dnes opíral o pevnou defenzivu v čele s brankářem Matejem Tomkem. "Do ničeho vážného jsme je nepustili. O to více mrzí, že jsme nevyhráli po šedesáti minutách, tak nás to stálo hodně sil," dodal Koblasa.

Trenér Vervy Karel Mlejnek novinářům řekl, že zápasy play off by se neměly rozhodovat v nájezdech. "Nevím, jak dlouho by se ale hrálo, když dnes padly za čtyři třetiny dva góly. Mně osobně nájezdy nevadí, ale je to hodně o štěstí," dodal Koblasa.

Druhý zápas čtvrtfinálové série se hraje v pondělí od 17 hodin opět v Brně.

Přehled utkání Kometa – Litvínov 1:2sn