Dva góly jsem dal do prázdné, vyzdvihl Sukeľ práci spoluhráčů po druhém hattricku kariéry

Prvním hattrickem v extralize a teprve druhým v celé profesionální kariéře se hokejový útočník Matúš Sukeľ (28) podepsal pod výhru Litvínova nad Plzní. Kapitán Vervy byl rád, že Severočeši utkání zvládli a po předchozích dvou nezdarech opět naplno bodovali. Za dva ze tří svých gólů děkoval spoluhráčům.

"Myslím si, že jsme od začátku hráli velmi dobrý hokej. Oproti předešlým zápasům jsme se v hodně věcích zlepšili, byli jsme aktivní, byli jsme na puku, dali góly, Zajda (Šimon Zajíček) vychytal nulu, takže si myslím, že to byl parádní zápas. Pro nás i pro fanoušky," řekl Sukeľ.

Doposud odehrál v extralize 248 zápasů za Litvínov a Spartu, hattrick si připsal poprvé. "A v profesionální kariéře druhý, takže to není nic standardního. Samozřejmě, že mě to potěšilo a jsem rád, že jsem přispěl ke třem bodům," řekl odchovanec Liptovského Mikuláše.

Statistiky utkání. Livesport

Proti aktuálně poslednímu týmu soutěže se prosadil po pohledných kombinacích. "V prvním případě jsem měl při dorážce zpoza branky trochu štěstí, trefil jsem gólmana do zad, další dva góly byly výbornou prácí kluků. Dostal jsem to do prázdné, takže velká zásluha je jejich," řekl slovenský reprezentant .

Jeho dosavadním sezonním maximem je devět branek, momentálně jich má na svém kontě pět. "Osobně se na podobné statistiky nevážu, snažím se hrát každý zápas nejlépe, jak umím, zlepšovat se a hlavně pomáhat týmu. A když góly pomohou týmu jako teď, jsem za ně rád," uvedl účastník čtyř světových šampionátů.

Litvínov se sice drží na třetím místě tabulky, předešlé dva duely ale prohrál. I proto byl kapitán Vervy rád, že tentokrát doma uspěl. "Poslední zápasy nám to trochu nešlo, nehráli jsme ideálně a tým potřeboval góly i od naší lajny. Podařilo se a věřím, že nás to povzbudí i do dalších utkání," přál si Sukeľ. Další duel čeká Severočechy v úterý na ledě Kladna.

Tabulka TELH