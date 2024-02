Fantastický Filippi zapsal v Kladně 4+2: Šest bodů? Naposledy jsem je měl snad v mládeži

Liberecký hokejový útočník Tomáš Filippi (31) prožil nejlepší extraligový večer kariéry. Pod vítězství 7:2 v Kladně se podepsal čtyřmi góly plus dvěma asistencemi a vyrovnal klubový rekord Branka Radivojeviče ze sezony 2015/16. Zároveň po reprezentační přestávce navázal na vydařený výkon z předešlého utkání proti Litvínovu, kdy posbíral pět bodů. Dnes se tak posunul do čela produktivity celé soutěže.

"Já jsem hlavně rád, že jsme utkání zvládli. Všichni víme, v jaké je Kladno situaci. A jak se říká, raněné zvíře nejvíc kouše. Měli jsme z toho trošku obavy. Tedy já," řekl Filippi novinářům. "A mých šest bodů? Naposledy jsem je měl snad v mládeži, ale já jsem hlavně rád, že vezeme domů tři týmové," uvedl Filippi, jenž si dnes připsal premiérový extraligový hattrick.

V jednatřiceti letech už je prý nad věcí. "Už mám nějaká léta, takže to tak neprožívám. Ale jsem rád, že jsem mohl klukům pomoct," uvedl centr prvního útoku.

Liberec na ledě Středočechů využil pět přesilových her, dvě z nich proměnil právě Filippi. "Těší mě, že jsme si pomohli přesilovkami, ubránili jsme ty jejich a vyhráli jsme," pochvaloval si vítěz KHL s Magnitogorskem. "Všichni víme, že v jakémkoli zápase rozhodují početní výhody a oslabení. Jak to dnes kluci ve čtyřech odehráli, to klobouk dolů."

Hattrick zkompletoval český reprezentant v 52. minutě, to na led přiletěla čepice, čtvrtý gól dal dvě a půl minuty před koncem. Jeho křídlo Jakub Rychlovský se také předvedl, zapsal si branku a tři asistence. "S ním a Faško-Rudášem je radost hrát. Oba jsou mladí a letos se jim daří, vystřelili," chválil Filippi parťáky z elitního útoku.

Na kladenský stadion si našlo cestu jen 1072 diváků, to byla kaňka utkání. "Připadalo mi tady, jako kdybychom hráli letní přípravu. Ne výkonem, ale atmosférou. Je škoda, že na českou extraligu přijde tisíc fanoušků, asi už nad Kladnem zlomili hůl," odtušil rodák z Rychnova nad Kněžnou.

V posledních dvou zápasech nasbíral 11 kanadských bodů, před svým představením v Kladně se blýskl pěti proti Litvínovu. Mezi tím byla reprezentační přestávka. "Já v ní tři čtyři dny proležel s horečkami. Jsem rád, že jsem se stihl dát do kupy. V prvních dvou pauzách jsem jel reprezentovat, měl jsem toho plné brýle. Odpočinek přišel vhod," uvedl Filippi.

O dostizích na čele extraligové produktivity se vyjadřovat nechtěl. Nyní se na čele osamostatnil s 57 body (24+33), druhý Martin Růžička z Třince jich má 54 (20+34). "Nechci o tom mluvit, nezlobte se," omluvil se Filippi a prozradil, že sedm let sází na stejnou letní přípravu. "Já nic neměnil. Lepí mi to, což je asi tím, že dostávám dost prostoru na ledě od trenéra Pešána a snažím se důvěru splácet," dodal.