Týden v extralize: Pardubice vyhlíží pauzu, Spartě fandil superfanoušek. Filippi dál válí

Uplynulý týden hokejové extraligy ukázal, jak moc Pardubicím chybějí zranění útočníci. V pátečním šlágru se Spartou a v nedělním duelu s Olomoucí dali Východočeši dohromady dva góly a jejich náskok v čele tabulky se smrskl na pouhé dva body. Druhá Sparta v týdnu nezaváhala a hlavně v pátek proti Dynamu ukázala, že v blížícím se play off má co nabídnout. Proč se extraliga zahalila do oranžového hávu a kdo jako první v sezoně získal v jednom zápase pět bodů? I to se dozvíte v hokejové rubrice Liversport Zpráv.

Superfanoušek na Spartě

Jméno Hughes zná zásluhou bratrů Quinna, Jacka a Lukea celý hokejový svět. V NHL však mělo dlouho dobu výsadní postavení hlavně v hledišti. Dlouho předtím, než talentovaní mladíci vtrhli na scénu nejprestižnější hokejové ligy světa, řádil na tribunách superfanoušek Cameron Hughes. V neděli kanadský bavič předvedl svou show i v pražské O2 areně.

Do konce druhé třetiny zápasu mezi Spartou a Kladnem chybělo lehce přes šest minut a domácí vedli 4:1. V průběhu komerční přestávky se na kostce nad ledem objevil fanoušek v dresu nové sparťanské posily Zacka Kassiana a začal s bláznivou show. Jeho nekoordinované pohyby strhly všech 12 tisícovek fanoušků a na chvíli nakoply oproti posledním zápasům komornější atmosféru.

“Nikdy jsem na hokeji v České republice nebyl, ale myslím, že fanoušci se bavili celý zápas. Já jsem byl jen taková jiskra, která tu atmosféru posunula ještě trochu dál. Moc jsem si to užil. Těší mě, že se chytili i fanoušci,” líčil Hughes po utkání.

Jeho vystoupení ocenil i Kassian, kvůli kterému Hughes do Prahy dorazil. "Bylo to skvělé. Nikdy předtím jsme se nepotkali, jsem moc rád, že jsem ho dneska poznal,” vyprávěl zkušený Kanaďan.

Hughes během své třicetileté fanouškovské kariéry navštívil téměř 1600 sportovních událostí, během nichž se poznal i s několika českými hokejisty. “V Ottawě jsem se několikrát potkal s Radkem Bonkem. Dokonce jsme spolu zašli i do baru na pivo,” vzpomínal Kanaďan s velmi netradičním povoláním.

Problémy v Pardubicích

Pardubické obavy z minulého týdne se změnily v akutní problém. Dlouhodobější absence Lukáše Sedláka a Martina Kauta, ke kterým se přidala drobnější zranění Tomáše Hyky, Adama Musila nebo Richarda Pánika, natropily v útoku Dynama pořádný chaos.

V posledních dvou zápasech Pardubice vstřelily pouze dva góly a se skóre 2:5 vyšly bodově naprázdno. Dva duely v řadě bez jediného získaného bodu odehráli svěřenci Marka Zadiny poprvé v sezoně. Reprezentační pauza jim tedy přijde víc než vhod.

“Kluci to odmakali. Co se týče nasazení, snahy a vůle jim nemůžeme nic vyčíst. Trochu nás ale doběhl náročný program. Když k němu přičteme marody, které máme, tak musím říct, že se nám pauza hodí. Využijeme ji co nejlépe a vrátíme se do toho zase zpátky,” uvedl po zápase s Olomoucí Zadinův asistent Vít Černohous.

Právě na Hané debutoval v červenobílém dresu gólman Dominik Pavlát, na jehož příchodu z Plzně se Dynamo domluvilo poslední den přestupového okna. Reprezentační brankář inkasoval po necelé minutě hry, ale v dalším průběhu patřil mezi nejlepší hráče Dynama.

“Není ideální inkasovat tak brzy, ale rychle jsem na to zapomněl. Dalším zákrokem jsem se hned dostal do hry a na brzký gól jsem zapomněl. Chytalo se mi dobře, ale mrzí mě, že jsme nedokázali vyhrát,” litoval Pavlát, jenž na Hané kryl 26 střel a úspěšnost zákroků měl 92,9 procenta.

Extraliga v oranžové

Nejspíš jste si toho všimli. V 18 zápasech uplynulého týdne vždy jeden hráč z každého týmu oblékl speciální dres s oranžovým rukávem. Další hráči si vyzdobili hokejky oranžovou omotávkou nebo vyměnili tradiční bílé tkaničky za oranžové. Proč? Může za to iniciativa organizace Kapka naděje s názvem O kapku lepší hokej.

Zaměřuje se na pomoc dětským pacientům s poruchami krvetvorby. Během úvodních čtyř ročníků se v rámci projektu vybralo přes tři miliony korun. V uplynulém týdnu se sbírka rozšířila o další statisíce.

“Projekt O Kapku lepší hokej opět spojil celý český hokej. Kluby, hráči i fanoušci pomohli dobré věci. Všichni máme své starosti, proto je naplňující vidět, že i tak myslíme na ty, kteří potřebují naši pomoc ještě o něco více. Být součástí tohoto projektu je pro nás nejen silný emocionální zážitek, ale také hnací motor naší práce,” řekla o iniciativě ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje Dita Loudilová.

Celý projekt ocenili i samotní hráči. “Jsem opravdu rád, že liga touto akcí klade pozornost na zdravotní problémy spousty lidí,” řekl hradecký útočník Oliver Okuliar. Právě pro Mountfield byl tento ročník speciální, protože patronem celé akce byl třináctiletý brankář působící v hradecké mládeži Patrik Luska, který v posledních měsících bojoval s leukémií.

“Celé to pomůže nejen našemu Patrikovi. Je fajn, že se myslí i na důležitější věci, než je hokej,” dodal nejproduktivnější hráč Mountfieldu.

Hráči týdne

Tomáš Filippi (Liberec)

Čtyřiačtyřicet kol čekala extraliga na pětibodový večer. V neděli dlouhý půst prolomil Tomáš Filippi, který gólem a čtyřmi nahrávkami řídil libereckou výhru nad Litvínovem 6:2. Jednatřicetiletý centr si vylepšil sezonní bilanci na 20 gólů a 31 nahrávek a s Martinem Růžičkou se dělí o první místo v ligové produktivitě.

“Že jsem zaznamenal pět kanadských bodů? Jsem hlavně rád, že jsme zvítězili za tři body a to, že se to takhle někdy poodráží nebo napadá, to už je takové plus. Snažil jsem se všechno cpát do brány a slavilo to úspěch,” líčil spokojený liberecký forvard.

Filippi díky skvělému nedělnímu představení poprvé v extraligové kariéře překonal padesátibodovou hranici. Po dvou letech pak nastřílel 20 branek a kromě prvenství v ligovém bodování bojuje také o korunu krále střelců. Na prvního Petra Koblasu mu chybí jediný přesný zásah.

Filippi může ovládnout ligové bodování jako druhý hráč v historii severočeského klubu. Zatím jediným libereckým vítězem produktivity je Petr Nedvěd, který v ročníku 2011/2012 nasbíral 61 bodů. “Nechci se těmi věcmi moc zabývat, stejně s tím nic neudělám. Můžu se soustředit jen na vlastní výkony a nějak to dopadne,” řekl liberecký tahoun.

Branislav Konrád (Olomouc)

Hokejisté Olomouce v uplynulém týdnu vyhráli všechny tři zápasy a z posledních devíti duelů posbírali skvělých 19 bodů. Znatelný podíl na formě Hanáků má nestárnoucí slovenský gólman Branislav Konrád, který táhne čtyřzápasovou vítěznou sérii.

93,1, 96,8 a 96,2. Takový je výčet jeho úspěšnosti v posledních třech kláních, ve kterých pomohl Hanákům k výhrám nad Českými Budějovicemi, Karlovými Vary a vedoucími Pardubicemi. Olomouc si po stoprocentním týdnu pojistila devátou příčku a nadále zůstává v kontaktu s osmým Hradcem Králové.

Nejlepší zápas řečí čísel odchytal proti karlovarské Energii. V duelu se Západočechy pochytal 31 střel a inkasoval jedinou branku. Největší nápor na něho byl ve třetí třetině, v níž pochytal všech 13 střel a dovedl Moru k výhře. “Ve třetí třetině jsme se to snažili ubránit. Podržel nás hlavně Braňo Konrád, protože soupeř tam měl spoustu šancí,” chválil slovenského gólmana trenér Jan Tomajko.

Jakub Krejčík (Sparta)

Skvělý týden za sebou má bek Sparty Jakub Krejčík. Čtyřnásobný účastník mistrovství světa bodoval ve všech třech zápasech a vylepšil svou sezonní bilanci o gól a čtyři nahrávky. Proti Liberci, Pardubicím i Kladnu se podílel na vítězných brankách.

V pátečním šlágru s Dynamem Krejčík vstřelil čtvrtý gól v sezoně a přispěl k výhře pražského celku 3:1. Zkušený bek se v přesilové hře objevil na netradičním místě před brankou soupeře a šikovnou tečí poslal puk za gólmana Romana Willa. V závěru přidal ještě druhý bod a byl společně s útočníkem Pavlem Kousalem hlavním strůjcem důležitě sparťanské výhry.

V neděli uzavřel skvělý víkend dalšími dvěma body proti Kladnu. V duelu s Rytíři připravil dvě branky a poprvé v sezoně zaznamenal ve dvou po sobě jdoucích zápasech dva body. Sparta i díky výkonům dvaatřicetiletého obránce vyhrála čtyřikrát za sebou a stáhla manko na vedoucí Pardubice na pouhé dva body.