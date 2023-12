Filippi je takový můj táta. Reprezentace? Odměna a motivace, říká liberecký Rychlovský

Hokejový útočník Jakub Rychlovský (22) je jedním ze dvou nováčků v reprezentaci pro nadcházející Švýcarské hry. Talent z Liberce řekl novinářům, že premiérovou pozvánku bere jako odměnu za vydařený úvod sezony, ve kterém patří mezi klíčové hráče Bílých Tygrů. Rodák z Vrchlabí si užívá spolupráci s Tomášem Filippim (31), který je aktuálně nejproduktivnějším hráčem extraligy.

"Moc jsem s tím nepočítal, ale byl jsem rád, když mi pan (trenér Radim) Rulík zavolal a oznámil mi, že jsem nominovaný. Zahřálo to, je to odměna za práci, kterou odvádím. Je to ale zároveň motivace do další práce, člověk se nesmí uspokojit. Budu mít konfrontaci s mezinárodní úrovní a trošku mi to otevře oči," řekl Rychlovský po nedělním extraligovém utkání proti Mladé Boleslavi.

Za seniorskou reprezentaci nastoupí poprvé, v minulosti ale startoval na světových šampionátech hráčů do 18 i 20 let. "Bude to něco nového a myslím si, že to bude trošičku jiné než mládežnické reprezentace," tuší aktuálně desátý nejproduktivnější hráč nejvyšší soutěže, který má na kontě 22 bodů za 11 branek a stejný počet asistencí.

Rychlovský tak už nyní překonal své sezonní maximum, jímž bylo 17 bodů z minulého ročníku. "Jestli je to přelomová sezona? Asi to tak vypadá, ale já jsem se snažil každý rok pracovat a teď dostávám od pana (trenéra Liberce Filipa) Pešána obrovský prostor na ledě. Mám kolem sebe skvělé spoluhráče a s Tomášem Filippim je radost hrát. Je to centr par excellence. My se spolu o hokeji hodně bavíme a mě to teď strašně baví," přiznal.

S jedenatřicetiletým spoluhráčem si Rychlovský zřejmě zahraje i v národním týmu. Dá se předpokládat, že trenér Rulík využije jejich sehranost z klubu. "Zatím nic nevím. Vše se asi dozvím až na srazu," řekl Rychlovský, který dnes do Prahy pojede společně s Filippim. "Je to takový můj táta. Snaží se mi předávat ohromné zkušenosti, které má, a já si toho vážím," podotkl. "Kdo bude řídit? Tomáš. On měl problémy se zády a já mám oktávku, takže s nadsázkou říkal, že by to jeho záda nezvládla. Takže pojedeme jeho autem a on bude řídit," pousmál se Rychlovský.

Talentovaný útočník, který v minulém týdnu odehrál jubilejní 200. zápas v extralize, byl v listopadu společně s třineckým Andrejem Nestrašilem nejproduktivnějším hráčem soutěže. Oba v průběhu měsíce nasbírali shodně 12 bodů, Rychlovský si navíc na kladenském ledě připsal první hattrick v kariéře. "Já byl ale hlavně rád, že se nám dařilo jako týmu. Začátek (sezony) jsme měli rozpačitý. Vyhráli jsme, prohráli. Neměli jsme tvář. Teď na začátku prosince jsme z toho trochu vypadli, ale poslední dva zápasy před přestávkou jsme se zase srovnali a ukázali sílu," pochvaloval si Rychlovský.

Liberec je aktuálně v extralize šestý, na čtvrtý Hradec Králové a přímý postup do čtvrtfinále play off ztrácí jen dva body. "Hokej mě bavil vždycky, ale když se daří – hlavně týmově – tak se chodí na zimák mnohem lépe, než kdybychom byli třináctí čtrnáctí. Užívám si to, ale nechci usnout na vavřínech. Potřebuji pořád pracovat a posouvat se. Myslím si, že mám ještě velký prostor se zlepšovat a být lepším hráčem. Ještě je tam spousta mezer," dodal Rychlovský.