Gól v poslední minutě? V naší situaci velká rána, mrzelo Ševce, který se postavil na střídačku

Po rezignaci asistenta trenéra Petra Hakena se postavil sportovní manažer hokejistů Mladé Boleslavi Martin Ševc (42) v dnešním utkání na střídačku v duelu s Vítkovicemi a musel strávit další prohru posledního týmu tabulky. Po brance kapitána Dominika Lakatoše (26) třináctí Ostravané slavili výhru 3:2 a vzdálili se Bruslařskému klubu na rozdíl pěti bodů. Mladá Boleslav doma vyšla naprázdno popáté za sebou a celkově z posledních deseti utkání vyhrála jediné.

"Dostat gól v poslední minutě je ještě v naší situaci velká rána. My ale musíme příště navázat na dobré věci z tohoto zápasu. Pokud se v tom budeme babrat, tak se z toho nikdy nedostaneme," řekl novinářům Ševc. Svůj pobyt na střídačce bral jako záskok. "Já se za nějakého trenéra nepovažuji. Petr Haken rezignoval a já jsem jej jenom při zápase zastoupil, byl jsem tam spíš jako podpora."

Jaká je po neúspěšné sérii pozice hlavního kouče Jiřího Kalouse a asistenta Václava Pletky Ševc nepřiblížil. "Zatím bych to úplně nekomentoval. Samozřejmě to několik dní už řešíme, protože všichni víme, že situace není dobrá. Ale když přijde nějaká změna, tak o ní budeme informovat," podotkl Ševc, který se do pozice sportovního ředitele přesunul loni po skončení kariéry.

V úterý zakončí Mladá Boleslav sérii tří domácích duelů s Hradcem Králové a Ševc nechce předvídat, jestli do utkání dojde ke změnám. "Řešíme to pořád. Teď jsme tady ale s tímto týmem, s těmito hráči a s těmito trenéry. Změny mohou být, ale zatím žádné rozhodnuté nejsou," podotkl.

V duelu proti Vítkovicím viděl zlepšení oproti pátečnímu domácímu debaklu s Libercem 0:8. "Musím říct, že oproti poslednímu zápasu, který byl jeden velký chaos, tak tentokrát střídačka žila. Do posledních vteřiny všichni věřili, že ještě můžeme zápas zvrátit. To je snad dobré znamení," doufal.

"Dnes bylo hodně bojovnosti, hodně zablokovaných střel. Ale samozřejmě přichází i chyby, některé jsou z přemíry snahy nebo z únavy. Ale my se nemůžeme na nic vymlouvat. Všechny týmy jsou na tom stejně a my musíme všechny ty věci dělat lépe než soupeři, abychom ty zápasy urvali," řekl dvaačtyřicetiletý Ševc.