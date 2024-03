Gross před play off ocenil kvality Liberce. Musíme soupeře přepracovat, ví kouč Sparty

Sparta po dvou letech opět vyzve v play off Tipsport extraligy Liberec, který úterní výhrou 4:1 dovršil obrat v předkole play off s Olomoucí z 0:2 na 3:2 a postoupil do čtvrtfinále. Předloni Pražané ovládli sérii s Bílými Tygry 4:1 a oplatili jim rok staré vyřazení v semifinále po porážce 3:4 na zápasy. Teď jsou Severočeši první překážkou týmu kouče Pavla Grosse, který přišel před sezonou po dlouholetém působení v Německu a má pomoci Spartě ukončit čekání na titul od roku 2007.

Sparta zakončila základní část na druhém místě a vytvořila se ziskem 111 bodů klubový rekord. Liberec byl sedmý a nasbíral o 29 bodů méně. "Víme, že nás čeká kvalitní soupeř. Na druhou stranu si jsme dobře vědomi toho, jak máme kvalitní mančaft. S touto výzvou se popereme a budeme připravení na první zápas," uvedl v tiskové zprávě klubu Gross, jehož tým Bílé Tygry v této sezoně porazil ve třech ze čtyř utkání.

Liberec jako druhý celek v historii samostatné české ligy otočil sérii z 0:2 na 3:2 po úvodních dvou domácích porážkách. "Do poslední chvíle jsme nevěděli, koho dostaneme, pečlivě jsme pozorovali jak Liberec, tak Hradec Králové," uvedl Gross. "Liberec je velice kvalitní, mladé a rychlé mužstvo. Na druhou stranu mají pár opravdu zkušených hráčů. Víme, kde jsou jejich silné stránky. Teď se významně mentálně nakopli skvěle zvládnutou sérií," podotkl.

Sparta rozehraje sérii s Libercem v pátek. Livesport

Věří, že je tým dobře připravený. "Je strašně důležité, co jsme dělali dobře a proč jsme měli body. Také proč jsme vyhráli hodně těsných zápasů, to je to, co nás zajímá. V play off je to úplně jiný hokej, ale my si vezmeme to, co jsme dělali v základní části dobře a co nás zdobilo. Jsou samozřejmě i věci, na kterých musíme pracovat," řekl pětapadesátiletý kouč.

Klíčová podle něj bude defenziva. "Jen s ofenzivou vyhrajete možná pár zápasů, ale jestli chcete něco víc, tak musíte mít dobrou defenzivu. Během roku jsme se na ní snažili pracovat, ty zápasy budou urputné a bojovné, to není o kráse. Jde o to bruslit, srážet se a odevzdat trošku talent. Přepracovat soupeře," uvedl Gross. Pochvaluje si výkony gólmanů Jakuba Kováře a Josefa Kořenáře. "Základ úspěchu každého mančaftu jsou gólmani. Jak máte vynikajícího gólmana, nebo jako my dva gólmany, tak je to samozřejmě strašně dobrý základ pro úspěch."

Sparta se těší velké podpoře fanoušků. S průměrem 11 586 diváků na domácí utkání opět posunula rekord samostatné české extraligy. "Atmosféra je vynikající. Musí se fanouškům poděkovat. Bylo jedno, jaký byl soupeř, a přišlo jich hojně. Rekord je vynikající, to fanoušky baví. Je to dobré publikum. Nepíská, když se prohraje nějaký zápas. Já jsem tu pár let nebyl a strašně mě překvapilo. Porozumí výsledkům i výkonům. Můžeme jim dát díky, že nás splašili a neblázní, pořád mužstvo podporují a nám se povede nějaká šňůra doma," konstatoval Gross.

Bývalý útočník slavil se Spartou titul v roce 1990. V letech 1997 až 1999 získal třikrát zlato v Německu s Mannheimem, který před pěti lety dovedl k triumfu i jako trenér. Teď to může dokázat také se Spartou. "Já myslím, že se dá hodně věcí zúročit, protože hokej zůstává hokejem. O mě vůbec nejde, spíš o to, abychom dali myšlenky a body dohromady. Je důležité se bavit s celým mančaftem o play off a dát k tomu detaily, protože dnes je to o detailech," dodal Gross.