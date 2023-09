Hattrick i neproměněné trestné střílení. Jsem spokojený s body, řekl skromně Okuliar

Po jednom gólu v první, druhé i třetí třetině. K tomu ještě asistence, na druhou stranu i neproměněné trestné střílení a jedna trefená tyčka navrch. Velký zápas odehrál v nedělním utkání druhého kola extraligy královéhradecký útočník Oliver Okuliar (23), který sestřelil Liberec při výhře 5:3 hattrickem. V rozhovoru s novináři ale vyjádřil radost především z bodového zisku pro celé mužstvo.

Okuliar tak rychle oživil vzpomínky na skvělý dojem, který v mužstvu Mountfieldu zanechal už v minulém ročníku. Potvrdil, proč se v souvislosti s ním mluvilo o pozornosti klubů NHL. "Vyhráli jsme, takže jsem spokojený se třemi body. Hrajeme ve dvaceti lidech," reagoval však nesobecky po vítězství nad Bílými Tygry.

Plný led ho byl od samého úvodu. Strhující partii zahájil prvním gólem po 70 sekundách, ve čtvrté minutě nevyužil trestné střílení. Zásadní byla zejména jeho druhá branka na konci prostřední části, v níž Liberec domácí hokejisty přehrával.

Statistiky utkání. Livesport

"Nedostávali jsme puky do hloubky a Liberec otáčel hru. Měl víc šancí, ve druhé třetině byl lepší. Tam nám zápas trochu utekl. Naštěstí jsme se dostali do vedení osmnáct sekund před koncem. Byl to dost důležitý gól," pokývl Okuliar.

Hattrick zakončil až v úplném závěru, pro změnu šestnáct sekund před třetí sirénou. Tentokrát trefil prázdnou libereckou branku z vlastního pásma. "Nebyl jsem pod tlakem, tak jsem to prostě zkusil. Je to i o sebevědomí. Možná bych to tam v jiném zápase nestřelil a jen jednoduše vyhodil," přemítal.

Úplný finiš už si slovenský útočník mohl užívat. Fanoušci ho vyvolali hned několikrát - bezprostředně po gólu a poté i při děkovačce. "Jsou skvělí a mám je fakt rád. Hodně si vážím toho, že mě takto vyvolávali a zatleskali jsme si spolu. Hlavně jsem rád, že jsme jim udělali radost výhrou," vzkázal hradecký hrdina večera.

Zápas vyšel celé formaci

Repríza březnového čtvrtfinále vyšla celé jeho formaci. Ta se postarala i o vítěznou branku Aleše Jergla, Alex Tamáši navíc skóroval v pátek v Brně. Zdá se, že Tomáš Martinec hned zkraje sezony složil útok, který bude strašit soupeře.

"Máme čtyři vynikající pětky, každý odvádí super práci a potom přichází výsledek. My jsme dostali i gól na 3:3, takže si nemyslím, že by to bylo až tak super," oponoval Okuliar. S krajanem Tamášim si nicméně padl do oka. "V přípravě jsme spolu odehráli devět zápasů, což je dost na to, abychom se sehráli. Je ale teprve začátek sezony, takže bych to nepřeceňoval. Musíme být stále pokorní a makat, o tom to je," nabádal.

Druhý hradecký útok se nejvýraznější měrou postaral o dobrý vstup Mountfieldu do nového ročníku. Obhájci extraligového stříbra porazili na úvod Kometu i Liberec.

"Vážíme si šestibodového startu. Do dalších zápasů musíme jít hlavně s pokorou," zopakoval Okuliar a sám lehce naťukl i hojně propírané téma dopingu. Hradec Králové totiž čeká - a nejspíš ještě několik měsíců čekat bude - na možný trest v podobě bodového odpočtu. "Každý ví, že máme nějaký vykřičník nad sebou, co bude. Proto musíme vyhrávat a být stoprocentní," uzavřel Okuliar.