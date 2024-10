Hlava po sedmé výhře: Nebylo to ideální, ale pomohly nám speciální týmy a gólman

Útočník Nicolas Hlava (30) se gólem a asistencí v přesilových hrách podepsal pod výhru Litvínova nad Českými Budějovicemi a prodloužení rekordní série tříbodových zisků na úvod extraligy. Třicetiletý hráč si ale dobře uvědomoval, že i přes jednoznačný výsledek 5:1 nebyl výkon Severočechů dlouho ideální. V rozhovoru s novináři ocenil hru týmu v oslabení i v přesilových hrách a pochválil spolehlivě chytajícího brankáře Šimona Zajíčka (23), jenž si připsal 29 zákroků. Více než polovinu z nich v první třetině.

"Jsme hrozně rádi, že máme další tři body. Nebylo to ale lehké utkání a první třetina se nám vůbec nepovedla. Jen díky perfektnímu gólmanovi a perfektnímu oslabení jsme zůstali v zápase," řekl Hlava. "A pak jsme si naopak pomohli v přesilovkách. Speciální týmy rozhodovaly," doplnil.

Klíčový náskok si Verva vypracovala ve 39. minutě, kdy se v rozmezí 18 sekund prosadil nejprve Hlava a poté Kevin Czuczman. V prvním případě po teči střely od modré čáry, v druhém střela prošla přes clonící hráče za záda brankáře Jana Strmeně.

Statistiky zápasu. Livesport

"Byly to góly do šatny, které nám pomohly. Od začátku sezony si říkáme, že je důležité být před brankou a clonit gólmanovi. A dnes nám to zaplaťpánbůh vyšlo," oddechl si Hlava. Až do té doby přitom byli Jihočeši aktivnější a podařilo se jim i vyrovnat. "Výborně bruslili, napadali, ale naší obětavostí a gólmanem jsme dokázali zápas získat na naši stranu," řekl.

Litvínov vyhrál posedmé v řadě za tři body, Hlava ale již poněkolikáté zopakoval, že Severočeši musí zůstat nohama na zemi. "Atmosféra v kabině je dobrá, ale nesmíme lítat v oblacích a připravit se na další zápasy. Nekoukat úplně někam daleko," řekl Hlava.

V dalším utkání lídra soutěže čekají v pátek Pardubice, hlavní favorit na titul. "Pro nás je to další zápas, ale na druhou stranu: v extralize chce každý Pardubice porazit. My se na to připravíme tak, abychom hráli nejlépe, jak umíme," podotkl odchovanec Chomutova.

Verva dnes uspěla i bez elitního útočníka Ondřeje Kašeho, který je nemocný. "Ondra nám samozřejmě chyběl, je znát, že tady nebyl. Na druhou stranu tým ukázal sílu, dokázali jsme se semknout a vyhrát i bez něj. Doufám ale, že bude co nejrychleji v pořádku," přál si Hlava.