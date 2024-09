Hokejová extraliga je zpět, Třinec bude usilovat o rekordní šestý triumf v řadě

Povodňová situace v Česku by neměla ohrozit začátek hokejové extraligy, kterou otevře úterní předehrávka na ledě Sparty. Problémy nemají ani Vítkovice. Ředitel extraligy Martin Loukota na tiskové konferenci řekl, že situaci bude dál sledovat. Zbývajících šest utkání je na programu ve středu. Již o šestý titul za sebou bude usilovat Třinec, na úvod se představí právě v atraktivním utkání v Praze.

"Naposledy dnes ráno jsem s kolegy mluvil, ať už to bylo z Českých Budějovic, Komety nebo Vítkovic. Z Vítkovic mě ujistili, že ráno byla situace v pořádku. Standardně počítají s tím, že se ve středu začne. Budeme situaci dál monitorovat. Pokud by byl vývoj nepříznivý, tak na to budeme reagovat," řekl Loukota.

Oceláři mohou v případě dalšího úspěchu překonat rekord samostatné české soutěže, o který se dělí se Vsetínem. Ve federální lize uspěli sedmkrát za sebou LTC Praha a RH/ZKL Brno (současná Kometa) a šestkrát Dukla Jihlava.

Vítěz základní části opět získá Pohár Jaroslava Pouzara, který obhajují Pardubice. Systém soutěže se nemění. Základní část vyvrcholí 52. kolem v úterý 4. března. Extraligu oživí Winter Hockey Games pod širým nebem na Letenské pláni, kde se v pátek 6. prosince představí Plzeň proti Českým Budějovicím a o den později Sparta proti Kometě Brno. "Věřím, že i toto zpestření pod širým nebem přinese fanouškům skvělou podívanou," uvedl Loukota.

První čtyři celky postoupí přímo do čtvrtfinále, týmy na 5. až 12. místě čeká předkolo na tři vítězné zápasy. Čtvrtfinále, semifinále i finále už se budou hrát na čtyři výhry. Nový mistr bude korunován nejdříve v úterý 22. dubna a nejpozději týden nato.

"Stále spolupracujeme s O2 arenou co se týče o obsazenosti při čtvrtfinále a semifinále, takže je možné, že dojde k nějaké drobné změně v pořadí sérií," řekl Loukota. Od titulárního partnera extraligy Tipsportu získá vítěz základní části 500 tisíc korun, mistr 1,5 milionu, vicemistr milion a 3. a 4. tým 500 tisíc korun.

Celek z posledního místa bude hrát baráž na čtyři vítězné duely s vítězem druhé nejvyšší soutěže. Prvoligové kluby vyjádřily před startem sezony opět snahu systém změnit a extraliga se jednáním nebrání.

"Deklarovali jsme už na jaře, že se chceme bavit jak se svazem, tak s první ligou, jak by systém mohl případně fungovat v dalších letech. Není to tak jednoduché, že za dva dny budeme hotoví a systém se změní na přímý sestup. Vycházíme z toho, že když přebírala extraliga řízení, tak to byl požadavek svazu, aby byla baráž jeden na jednoho. Teď najednou se situace změnila. Uvidíme, kam na jednáních dojdeme, ale bavit se o tom budeme," řekl prezident Asociace profesionálních klubů ledního hokeje Jan Tůma.

"Pravdou je, že my jsme Maxa lize už několik let nabízeli nějaká řešení týkající se play off první ligy. Aby se zkrátit aktuální rozdíl mezi tím, kdy extraligový klub hraje a klub první ligy postupuje v play off. V tomto smyslu jsme s první ligou z naší aktivity mluvili, ale nemáme zatím žádné reakce. Chceme, aby případná změna měla logický základ a nebylo rozhodnutí takzvaně z leknutí. Uvidíme, kam dospějeme," dodal Tůma.

Dvě novinky jsou v disciplinárním řádu. "Jedna se týká přestupku nafilmovaný pád/přihrávání, kdy nově bude moci disciplinární komise uložit trest zastavení činnosti na jedno až tři utkání. V loňském ročníku byla možnost uložit pouze finanční pokutu deset procent ze základní odměny," řekl Loukota. "Druhou novinkou je, že zastavení činnosti v případě nějakého opravdu mimořádného zákroku je až na 26 utkání," přiblížil. Oproti minulé sezoně může být na soupisce 20 hráčů v poli místo dosavadních 19.

V minulém ročníku samostatná česká extraliga zaznamenala v základní části druhou nejvyšší návštěvnost v historii. Celkových 364 zápasů navštívilo 2,024.469 diváků, což je v průměru 5562 na utkání. Podruhé překročil zájem hranici dvou milionů fanoušků. Rekordem je 2,083.674 příznivců v ročníku 2019/20, což bylo v průměru 5724 na utkání.

"Věřím, že návštěvnost zase poroste a opět překonáme dva miliony. Můžeme se pyšnit, že je to extraliga mistrů světa a je tam jedenáct hráčů, kteří zlaté medaile pro Českou republiku vyhráli," dodal Loukota.