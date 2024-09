10 otázek před novou sezonou extraligy. Střídání na mistrovském trůnu i Jágrovo sbohem

V úterý zvedne svou oponu další ročník hokejové extraligy. Šlágr mezi Spartou a Třincem zahájí soutěž, jež se po 14 letech může honosit přídomkem liga mistrů světa. Jak se nedávný triumf české reprezentace promítne na domácí led? Na tuto a další otázky odpovídá redakce Livesport Zpráv pěkně zpříma. S vědomím úskalí, že v horizontu několika měsíců lze opravdu jen stěží předvídat…

Protáhne Třinec svou nadvládu na šest sezon? NE

Svěřenci Zdeňka Motáka sice na jaře ukázali výdrž ocelových draků, když poprvé v historii play off otočili stav série z 0:3 na 4:3 (v semifinále se Spartou je od vyřazení dělily dvě desetiny sekundy), jenže na Pardubice to už tentokrát stačit nebude. Na rozdíl od minulých sezon Třinec oslabil, odešel válečník Voženílek, zato rival neustal ve své stavbě dream teamu.

V jeho sítích skončil i kapitán letošních světových šampionů Roman Červenka a právě on bude tím dílkem, jenž Východočechům chyběl do vítězného puzzle. Lídr jeho typu by měl být zárukou toho, že tým půjde správným směrem a že každý přijme svou roli, byť byl dřív zvyklý na jinou. Zatím to vypadá, že spojení Pardubice a titul nemá kam uhnout.

Kdo z úřadujících mistrů světa si povede nejlépe? LUKÁŠ SEDLÁK

Před třemi a půl měsíci pobláznili republiku. Reprezentanti slavně dobyli v Praze titul mistrů světa, český hokej se zlatě zaleskl po dlouhých 14 letech. A tuzemským fanouškům se budou ukazovat strůjci triumfu i během extraligové sezony. Kluby jich mají na soupiskách celkem 11, což je téměř polovina týmu šampionů. To dává domácí soutěži obrovský kredit.

Domů se vrátil i veterán Červenka, jehož zlákaly Pardubice. Na šampionátu ukázal skvělou souhru s Lukášem Sedlákem a na tuhle vazbu logicky sázejí i na východě Čech. Právě druhého jmenovaného by měla spolupráce vynést do popředí bodování, ne-li na jeho samotný vrchol.

Jaký bude největší vzestup? MLADÁ BOLESLAV

Středočeši by nejraději zapomněli na minulou sezonu, v níž v některých fázích s potem na tváři hájili předposlední místo před zoufalým Kladnem. A zatím pro to dělají kdeco. Bezesporu přivedli zajímavější jména než mistrovský Třinec. Spolehlivý gólman Furch, americký snajpr Moses (momentálně zraněný) a také dravec Lakatoš, bývalý kapitán Vítkovic, který se však v klubu nepohodl a v Boleslavi je na nezvyklé dvouleté hostování.

Dál produktivní útočníci Buchtele či Rekonen. Soupiska vypadá spíš na boj o páté, šesté místo. Ostatně před dvěma lety slavil klub druhý postup do semifinále za sebou. Posily na led nejsou navíc nejsou jedinými změnami. Klub získal z Plzně na pozici sportovního ředitele zkušeného Tomáše Vlasáka. Ten skromně hovoří o tom, že tým zkusí zabojovat o čtvrtfinále.

Který klub jako první odvolá kouče? KOMETA

Tradičně rozpálená trenérská židle je v brněnské Kometě. A obzvlášť to platí v posledních letech. Od sezony 2021/22 tam z různých důvodů skončili za tři roky čtyři kormidelníci. Aby se tam vrátil ten, který tam byl před těmito nejistými léty – Kamil Pokorný. V létě vystřídal Jaroslava Modrého, jenž se z rodinných důvodů vrátil do Ameriky.

Ambiciózní tým ovšem poprvé převzal jako hlavní kouč, dosud v této roli působil nanejvýš v prvoligové Třebíči. O patro výš byl dlouholetým asistentem a pravou rukou majitele Libora Zábranského. Ten nemá ve zvyku být příliš trpělivý, i když na druhé straně Pokorný pro něj představuje ideálního kouče, pokud mu bude chtít mluvit do práce.

Kdo bude nejvýraznější z cizinců? RÓBERT LANTOŠI

Po jmenování Juraje Mikuše do funkce kapitána ve Vítkovicích mají celkem tři účastníci nejvyšší soutěže v této roli hráče ze Slovenska. Víc však bude vidět jejich krajan. Lantoši se v minulé sezoně vklínil do elitní desítky bodování základní části, třebaže působil v trápící se Mladé Boleslavi (mimochodem v prvních 25 byli vedle Čechů už jen on a Okuliar).

Po přestupu do daleko ofenzivnějšího Liberce by měl Lantoši herně ještě povyrůst. Má na to, aby zastoupil nejlepšího střelce minulého ročníku Jakuba Rychlovského? Čistokrevným střelcem není, 20 branek v 50 zápasech základní části, jichž dosáhl předešlý rok, je zatím maximem jeho kariéry. Vyplatí se sledovat i Švéda Sandberga v Litvínově.

Bude vyšší návštěvnost než v minulé sezoně? ANO

A to i s vědomím faktu, že povinných 52 kol předešlého ročníku vidělo naživo na stadionech podruhé v dějinách samostatné ligy přes dva miliony fanoušků a průměrná návštěvnost 5562 diváků zaostala v historických tabulkách už jen za sezonou 2019/20 (poslední před covidem), kdy na jeden zápas základní části přišlo 5724 lidí.

Zájem o hokej posílí nedávné zlaté tažení národního týmu na světovém šampionátu, které navíc mohli fanoušci vidět v Praze na vlastní oči. Vedle tohoto plošného faktoru lze čekat nárůst třeba na Kladně, kde utichl odpor fanoušků k práci vedení a u příležitosti 100. sezony klubu naopak chystají před úvodním domácím duelem se Spartou slavnostní průvod.

Který z gólmanů bude mít nejvyšší procento úspěšných zákroků? PETR KVÁČA

Také slabší gólman stál v minulé sezoně za faktem, že měl Liberec šíleně moc inkasovaných branek (víc jich v základní části obdrželo už jen Kladno). Daniel Král skončil v pořadí podle úspěšnosti zákroků až na 10. místě. A tak se na sever Čech vrací Kváča, jenž si na rok zkusil švédskou ligu v Rögle.

Jenže většinu času proseděl mezi náhradníky, na led se dostal jen v 17 utkáních. O to víc bude nyní chtít ukázat, že ze svého umění nic nezapomněl. Liberec má daleko vyšší ambice než sedmé místo po základní části z předešlého ročníku. A Kváča by měl být jednou ze záruk, že se to podaří. Navíc je zvyklý být pod palbou střel.

Kdo bude největší objev? MICHAL TEPLÝ

Jestliže už byla řeč o tom, že Třinec příliš neposílil, jedno jméno za zmínku stojí. I když nemá (zatím) takový zvuk. Levý křídelní útočník Teplý strávil minulé tři sezony v AHL, v extralize má dosud pár startů za Liberec a Mladou Boleslav, na podzim 2020 se dokonce mihl v dresu národního týmu na Karjale.

Teď by se v něm mohl objevit znovu. V přípravě a v Lize mistrů zatím ukázal potenciál výrazně ofenzivního forvarda. Byl nejproduktivnějším hráčem týmu, a to nastupoval jen na 10, 15 minut coby člen třetí formace. S těmito výkony sotva vydrží takhle vzadu dlouho. Ve 23 letech by mohl být příjemným osvěžením a protipólem zkušených hráčů extraligy.

Bude to Jágrova poslední sezona? ANO

Slavná osmašedesátka to dopředu oznámila a i když u ní jeden nemůže mít dopředu nic za jisté, tohle se dá brát natvrdo. I když si to možná fanoušci dokáží představit hůř než samotný Jágr. Vždyť na konci sezony s ním budou téměř 37 let! Hokejová ikona v únoru oslaví 53. narozeniny, ovšem do avizovaného závěrečného ročníku své úžasné kariéry se chystal jako zamlada.

Angažoval kondičního kouče, shodil přes 10 kilo, dokonce do přípravy zařadil sprinty, aby byl výbušnější. Chce se loučit jako hráč, který je pořád platný. V tréninku dřel tak, že se zranil a i když původně hlásil, že start extraligy zmešká, pochroumaný sval se zhojil dřív a Jágr stihl i přípravný zápas. Svůj rozlučkový rok může začít ve vší parádě.

Udrží se v extralize stejné obsazení? ANO

Dlouholetá snaha prvoligových klubů domoci se přímého postupu zatím přichází nazmar. Pomoct jim s tím před červnovými volbami slíbil staronový svazový šéf Alois Hadamczik. Jinou požadovanou variantou je návrat ke čtyřčlenné baráži (dva nejhorší týmy z extraligy a dva nejlepší z první ligy).

V této sezoně se nicméně bude hrát podle modelu z minulých let, čili baráž mezi posledním celkem extraligové tabulky a vítězem play off druhé nejvyšší soutěže. Ambice na návrat mezi elitu má Zlín, jenže loňský duel Vsetína s Kladnem ukázal, jak trnitá cesta pro kluby z nižšího patra českého hokeje mezi elitu vede.