Kladenský Ticháček je nejproduktivnějším bekem ligy. Jsme pokorní, říká o vzestupu Kladna

Třemi body za gól a dvě asistence pomohl talent Jiří Ticháček (20) k vítězství hokejistů Kladna ve 14. kole extraligy nad Olomoucí 3:2 a posunul se do čela produktivity obránců celé soutěže. Vicemistr světa z letošního šampionátu dvacítek v kanadském Halifaxu si ve 13 duelech připsal 15 bodů za čtyři trefy a 11 přihrávek. Hlavně má ale radost, že jsou s tím spjaté i týmové úspěchy. Kladno bodovalo posedmé za sebou, což se mu podařilo naposledy v lednu 2008. Díky pěti výhrám a 15 bodům z tohoto období se vyšplhalo z posledního na 10. místo.

"Jsme pokorní a jsme za to rádi. Není to náhoda. Tvrdě trénujeme, snažíme se to dát do zápasu a jsme hrozně rádi, že bodujeme," řekl novinářům po utkání Ticháček, který předstihl v čele produktivity beků Kanaďany Jérémieho Blaina z Hradce Králové a Stuarta Percyho z Vítkovic.

Stihl už na úvod ročníku překonat svou bilanci, kterou měl za minulé dvě sezony, během nichž posbíral v 80 duelech celkem 14 bodů za dvě trefy a 12 asistencí. V týmu kouče Otakara Vejvody je klíčovou postavou a užívá si svou roli. "Co tomu dávám, tak zatím se to vrací. Chci v tom pokračovat," uvedl Ticháček.

Statistiky utkání. Livesport

Kladno vyhrálo potřetí za sebou, což se mu podařilo poprvé v sezoně. Na domácí výhru nad Českými Budějovicemi 3:2 v prodloužení a úspěch v Karlových Varech po výsledku 2:1 navázalo proti sokovi, na kterého před utkáním ztrácelo bod. Poslední Mladé Boleslavi unikl účastník baráže o udržení z minulých dvou sezon na rozdíl šesti bodů.

"Furt se vidíme výš a výš v tabulce, to je pro mě cíl. Všichni víme, jaká je tabulka. Je to nahňácané na sobě, takže jakékoliv body - a kór s někým takhle u sebe - se hodí," podotkl Ticháček.

Proti Olomouci v šesté minutě otevřel skóre, když se po přihrávce Jakuba Klepiše po levé straně dostal před branku a překonal Branislava Konráda. "Věděl jsem, že máme volné střední pásmo, tak jsem se snažil nabrat rychlost. Vím, že Klépa umí dát skvělou nahrávku. Dal mi to hezky pod hokejkou, jel jsem ze strany sám a chtěl jsem jen vystřelit mezi nohy. On si mezitím lehnul a naštěstí to tam prošlo," popsal trefu.

Připsal si potom ještě asistence v přesilovkách. Nejdříve v 50. minutě při trefě Lotyše Eduardse Tralmakse z pravého kruhu a potom i v čase 55:21 při vítězné trefě Kanaďana Devena Sideroffa pro změnu z levého kruhu. "Máme tam nějakou variabilitu, více možností. Dneska to dali Sid a Edie, ale je úplně jedno, kdo to dá. My jsme si těmi přesilovkami pomohli, to je to hlavní," dodal Ticháček.