Kladno čeká třetí baráž ve třech letech, Rytíři v boji o setrvání v extralize vyzvou Vsetín

Hokejisté Kladna budou potřetí za sebou hájit účast v extralize až v baráži a po úspěšných bojích předloni s Duklou Jihlava a loni se Zlínem je tentokrát čeká Vsetín. Účast mezi elitou si zajistí v soubojích dvou šestinásobných šampionů domácí nejvyšší soutěže vítěz série na čtyři výhry. Valaši by v případě úspěchu k návratu do extraligy po 17 letech museli naplnit podmínky k účasti, kvůli nevyhovujícímu stadionu Na Lapači musí hrát domácí zápasy baráže v brněnské Winning Group Areně.

Kladno, které se v roce 2021 po sezoně v první lize vrátilo mezi elitu přímo jako vítěz finále první ligy nad Jihlavou, skončilo třikrát za sebou čtrnácté. Před dvěma roky přímo sestoupil poslední Zlín a poslední dvě sezony při návratu ke čtrnáctičlenné soutěži uzavíralo tabulku. Tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra tentokrát už nemůže spoléhat na lídra Tomáše Plekance, který sice rozjel sezonu, ale na konci října ze zdravotních důvodů ukončil kariéru a stal se asistentem reprezentačního trenéra Radima Rulíka.

"Chyběl by každému týmu. Kdyby byl v Montrealu, chyběl by Montrealu, kdyby byl v nároďáku, chyběl by nároďáku. A nám chybí podle mě ještě víc. Ale nedá se nic dělat," řekl novinářům trenér Kladna Otakar Vejvoda mladší. Rytíři budou hrát soutěžní zápasy po 45 dnech od konce základní části extraligy a v období po sezoně tentokrát nenašli ani soupeře pro přípravné duely. Vyprázdnila se jim však marodka, která je trápila v sezoně.

Po dlouhodobém zranění jsou k dispozici gólman Adam Brízgala a obránce Jake Dotchin, až poslední zápas v základní části odehrál útočník Matyáš Filip. V plném tréninku byl i dvaapadesátiletý Jágr, který v sezoně sehrál 16 zápasů a naposledy nastoupil 10. února, tedy týden předtím, než při slavnostním ceremoniálu slavnostně vyřadil jeho dres s číslem 68 v NHL Pittsburgh. "Všichni, co byli na ledě, si myslím, že budou hrát v barážových zápasech," komentoval Vejvoda stav kompletního kádru Rytířů.

Kladno bylo v základní části nejvíce vylučovaným týmem extraligy a zaměří se na to, aby Vsetínu přesilové situace nabízelo co nejméně. "Musíme hrát celoplošně zodpovědně. Není náhoda, že Třinec je šestkrát za sebou ve finále. Hrají to od prvního střídání proti všem mužstvům, proti prvnímu i nám, úplně stejně. I kdyby hráli třetí ligu, stejně zavřou střední pásmo, stejně budou disciplinovaní ve vlastní třetině. To je jedno, jaká soutěž, jaké mužstvo, jestli člověk chce mít úspěch, musí být disciplinovaný s pukem i bez puku po celém hřišti," doplnil Vejvoda .

Vsetín, který překonal krach a ze třetí nejvyšší soutěže se postupně dostal zpět na hranu extraligy, vyhrál při třetí finálové účasti za sebou první ligu poprvé od roku 1994. Tehdy následovala hned slavná éra se zisky titulů v letech 1995 až 1999 a v roce 2001. "Není konec. Tímto to nekončí, spíš to začíná. Vsetín si určitě po letech, kdy se snažil dostat do baráže, teď zaslouží bojovat o extraligu," řekl klubovému webu útočník Pavel Klhůfek.

Vsetínské motivuje i možný souboj s legendárním Jágrem na ledě. "Nevím, jestli bude hrát, ale byl bych rád. Hrál jsem proti němu už v Chomutově, kdy jsme s Kladnem hráli také baráž. Samozřejmě Jágr je nejlepší český hokejista v dějinách a snem každého mladého kluka je si proti němu zahrát," dodal Klhůfek.

Azyl v Brně

"Koukám se občas na Instagram a vidím, že omezil sladké. Doufám, že se objeví, ale je nám jedno, kdo bude hrát. Jdeme si to užít a zároveň překvapit. Extraliga má však svou kvalitu a pozici favorita bych nechal Kladnu," uvedl obránce Ondřej Smetana, který v sezoně 2019/20 sehrál za Kladno 11 zápasů na střídavý start z Ústí nad Labem a je to dosud jeho jediná zkušenost s nejvyšší soutěží.

Vsetín našel pro baráž azyl v Brně, kam vypraví fanouškům vlakové speciály. I téměř dvojnásobná kapacita stadionu 7700 diváků oproti stánku Na Lapači se v předprodeji bleskově zaplnila. "Rondo je pro mě srdcovka. Zažil jsem tam krásné roky. Nebudu lhát, ale moc se těším i do šatny. Mluvil jsem i s kustodem Komety Petrem Ondráčkem a už mám i místo pro sebe, kde jsem sedával. Těším se moc a hlavně se na mě přijdou kouknout moji kamarádi i rodina. Je to pro mě splněný sen zahrát si zase v Rondu," dodal bývalý hráč Komety a útočník Vsetína Miroslav Holec.

Program baráže