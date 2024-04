Vsetín v baráži přijde o velký trumf. Na Lapači hrát nemůže, Kladno vyzve zřejmě v Brně

Z druhého místa po základní části se hokejisté Vsetína prodrali až k zisku poháru pro vítěze první ligy a v boji o účast v nejvyšší soutěži vyzvou poslední tým extraligy Kladno. Jejich domácím azylem se v sérii hrané na čtyři vítězství stane pravděpodobně Brno. Po dnešním pátém finále se Zlínem a postupovém vítězství 2:0 to novinářům řekl trenér Jiří Weintritt.

Baráž už spadá do gesce extraligy a podle jejích přísnějších regulí nesplňuje vsetínský stadion Na Lapači podmínky pro barážové zápasy. Hlavním problémem jsou zastaralé neodpružené mantinely a nedostatečná kapacita míst na sezení, jichž musí být minimálně 3500. Asociace profesionálních klubů v tomto případě žádnou výjimku neudělí, což ČTK potvrdil ředitel APK Martin Loukota.

Ve hře o dějiště baráže bylo více stadionů. "Já osobně jsem preferoval Porubu, ale tam to nakonec z nějakých důvodů nepůjde. Komunikovali jsme i s dalšími stadiony, ale to taky nevyšlo a nemá cenu to komentovat. Podle posledních informací je největším favoritem na konání série Brno," řekl Weintritt.

Plán hokejistů Vsetína. Livesport

Jeho tým tak v boji o extraligu ztratí jeden ze svých největších trumfů – neopakovatelnou atmosféru stadionu Na Lapači. Vsetínští to ale berou sportovně, nic jiného jim ani nezbývá. "My jsme si až do dnešního rozhodnutí zakázali o baráži mluvit, teď už ale tým lidí připravuje náš scénář na nejbližší dny," podotkl Weintritt.

Nad ztrátou výhody domácího prostředí kouč nezoufá a věří, že i přes velkou vzdálenost do Brna budou mít Valaši pod Špilberkem domácí prostředí. "To, co jsem dneska zaslechl, tak do Brna by mohl být vypraven i speciální vlak ze Vsetína. Variant je víc. Věřím, že za námi přijedou tisíce lidí, i kdybychom hráli v Karlových Varech," konstatoval kouč.

Obránce Vsetína Ondřej Smetana nicméně poznamenal že vsetínský stadion je nenahraditelný. "Lapač je Lapač, ten se nedá nahradit. Na jedné straně nás mrzí, že nebudeme hrát doma, ale jsem přesvědčen, že brněnskou halu můžeme vyprodat," uvedl. Kapacita uvažované Winning Group Areny je 7700 diváků, ve Vsetíně dnes Lapač vyprodalo 5400 fanoušků.

Divácký boom, který nyní Vsetín zachvátil, vnímá i Weintritt. "Viděli jste to dnes, jak za námi lidi stojí. Z celého města, regionu... Nemůžeme přemýšlet nad tím, že je to křivda, musíme se dál připravovat na to, abychom v baráži nebyli srandovní a byli důstojným soupeřem," prohlásil kouč.

Baráž hrál Vsetín naposledy v sezoně 1993/94 ještě ve formátu čtyř týmů. Systém je nyní úplně odlišný, nicméně zkušené trenérské duo Weintritt, Luboš Rob to nijak nevyvádí z rovnováhy. "Na baráže se díváme a máme na to svůj názor a představu. Už jsem stihl na kluky v kabině houknout, aby začali pracovat na Kladnu, dosud jsme na to nemysleli. Budeme připraveni a hodně nám řeknou už první dva zápasy," konstatoval Weintritt.

Celý Vsetín také bude do příští středy, kdy baráž začne ve středních Čechách, přemýšlet, zda se na led proti nim postaví hrající majitel Jaromír Jágr. "Já bych byl hrozně rád a kluci určitě taky. Byla by to asi jediná jejich šance nastoupit proti takové legendě. Ale Jarda dvakrát hraje a pak třikrát ne... Byl by to pro nás svátek hrát proti němu," řekl Weintritt.

Utkání Kladno – Vsetín (středa 17. dubna, 18:00)