Kladno se chystá na baráž. Jestli nastoupí Jágr? Zeptejte se jeho, tajil s úsměvem Vejvoda

Hokejisté Kladna se chystají na baráž o extraligu, kterou odstartují ve středu doma proti vítězi první ligy Vsetínu, s kompletním kádrem i s majitelem Jaromírem Jágrem (52). Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL se připravuje s týmem a pravděpodobně by neměl v boji o udržení v nejvyšší soutěži chybět. Sám po dnešním tréninku novinářům své plány neodhalil.

"Jarda se chystá, aby byl připravený do zápasu, a víc asi ví on. Ale celou tu přípravu s námi odjel, vypadá dobře a při chuti, takže to je po nás důležité," řekl kapitán Rytířů Radek Smoleňák. Kouč Otakar Vejvoda také nebyl s Jágrovým zařazením do zápasů konkrétní. "Zeptejte se jeho," usmál se Vejvoda.

"Všichni, co měli dneska dres na sobě, budou hrát v barážových zápasech," doplnil kladenský kouč. V této sezoně odehrál Jágr 15 zápasů a připsal si čtyři asistence. Naposledy nastoupil 10. února při domácí porážce s Vítkovicemi 2:3.

Kladno bude hrát baráž o udržení potřetí za sebou a po skončení základní části má před startem bojů o udržení rekordních 45 dní dlouhou pauzu mezi soutěžními zápasy. "Příprava byla dlouhá, bruslivá a soubojová. Měli bychom být nabruslení, čtyři týdny jsme hodně bruslili, teď jsme poslední týden a půl dělali taktické věci. A také to bylo hodně o soubojích," uvedl Vejvoda.

Na rozdíl od minulých let nenašli Rytíři soupeře pro přípravné zápasy. "Rádi bychom hráli přípravný zápas, ale nikdo nebyl. Instinkty v zápase jsou pochopitelně důležité. Simulovali jsme tréninkové zápasy dvakrát v týdnu," uvedl Vejvoda. "Dělali jsme minizápasy mezi sebou, vždycky úterky a čtvrtky, kdy jsme se ice time a tak dále snažili nahradit, přestože to nebyly ofiko zápasy, ale mělo to zápasové tempo a pravidla, tak jsme si s tím trošku pohráli," doplnil Smoleňák.

V dlouhé pauze se Kladnu vyprázdnila marodka. Zařadili se i dlouhodobě zranění brankář Adam Brízgala či kanadský bek Jake Dotchin. "Většinu sezony jsme hráli se čtyřmi pěti hráči venku, tak jsme rádi, že konečně máme celé mužstvo pohromadě," prohlásil Vejvoda.

"Jsme určitě na ty zápasy ready, čekali jsme na to opravdu dlouho. Byl to takový hodně dlouhý kemp po nás. Už aby to začalo, těšíme se na to," řekl Smoleňák. Byl rád, že se už klíčová část sezony přiblížila. "Už jsem to někde říkal, čekal jsem to daleko horší. Na tu hlavu je to ale opravdu psycho, ale zvládli jsme to a máme to za sebou. Teď jenom prodat to, co jsme natrénovali."

Na Vsetín se podíval v televizi. "Já jsme viděl zápas a půl, pustil jsem si to sám. Potom bude na trenérech, aby nám ukázali, co jak dělají, abychom plus minus věděli, co na ně," podotkl Smoleňák. Vsetín bude hrát domácí zápasy v Brně, protože jeho stadion Na Lapači nesplňuje kritéria pro extraligu. "Já to vůbec neřeším. Jestli chceme udržet extraligu, a že chceme, tak je musíme porazit kdekoliv. I kdyby hráli doma, nebo tady. To bych nebral jako výhodu a nevýhodu."

Kladenský "kotel" fanoušků v závěru základní části protestoval proti postavení klubu na chvostu tabulky i jeho směřování a nefandil. Pro baráž ale slíbil podporu. "Říkám si kdy jindy, když ne teď. Potřebujeme fanoušky, Kladno je hokejové město a jsem jen rád, že přijdou a ukážou se jako opravdoví fanoušci," dodal Smoleňák.