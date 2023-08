Kometa hlásí posilu do obrany. Do Brna přichází trojnásobný mistr extraligy Zahradníček

Hokejisty Komety Brno posílil trojnásobný mistr extraligy Jan Zahradníček (26). Obránce přišel po konci angažmá v Třinci, za který nastupoval v nejvyšší soutěži v uplynulých šesti sezonách. Kometa informovala o jeho příchodu na klubovém webu.

"S přípravou na ledě jsem začal v Havířově. Když se mi ozvala Kometa, velice rychle jsme se domluvili na podmínkách," uvedl Zahradníček. "V pátek mi volal pan trenér Martinec, bavili jsme se o tom, jaká by měla být moje pozice v týmu. V pondělí už jsem se hlásil na tréninku Komety. Jsem moc rád, že tady můžu být. Kometa má obrovskou tradici a historii, obrovsky se těším na novou výzvu," řekl.

V minulém ročníku nastoupil Zahradníček za Třinec do 34 zápasů základní části a zaznamenal gól a šest asistencí. Do play off nezasáhl. V extralize má na kontě 114 utkání s bilancí čtyř branek a 15 asistencí. Kromě Třince nastupoval v uplynulých letech také v první lize za Frýdek-Místek.

"Honza nasbíral v minulých sezonách spoustu zkušeností v první lize a především v třinecké organizaci. Měli jsme ho v hledáčku, a když nám jeho staronoví spoluhráči potvrdili i jeho charakterové vlastnosti, usnadnilo to situaci a domluvili jsme se na smlouvě," uvedl brněnský kouč Patrik Martinec.