Moták cítí z třineckého týmu stále hlad po vítězství. Co se týče jmen, je to dobré, chválí

Hokejisté mistrovského Třince zahájili společnou přípravu na ledě i s novým obráncem Adamem Poláškem. Trenéři Zdeněk Moták (59) a Vladimír Országh měli k dispozici také letní posily Tomáše Kundrátka, Richarda Nedomlela, Richarda Pánika a Viliama Čacha. O místo v týmu bojuje i polský reprezentant Kamil Walega.

"Pracovali jsme na změnách v kádru celé jaro a kus léta. Každý trenér si přeje, aby bylo mužstvo co nejsilnější a myslím si, že se co týče jmen, je to dobré," řekl Moták novinářům. Prozradil, že ještě jeden post by ale rád posílil. "Hodil by se nám centr. Tahle pozice ale trápí asi každý mančaft. Obecně moc nejsou," doplnil kouč.

Tým po poslední sezoně opustily dlouholeté opory Milan Doudera, Tomáš Marcinko, Erik Hrňa a Aron Chmielewski, kteří získali s Oceláři poslední čtyři tituly. V mužstvu dále nepokračují Lukáš Kaňák, Jan Jaroměřský, Karlis Čukste, Vladimír Roth, Jan Zahradníček a Samuel Buček.

"Doufám, že jsme ale za ně získali kvalitní hráče. Musí nahradit kluky, co tady byli dlouhá léta a šli mistrovskou cestou. Zpočátku to asi bude hodně těžké, ale věřím, že to zvládneme," podotkl Moták. Po úvodní jednotce si pochvaloval, že i po čtyřech titulech v řadě z týmu stále cítí hlad po vítězství. "Kvalita tady je. Kluci trénovali s maximální chutí a nasazením celých padesát minut. Nechtěl jsem to v kabině říkat, ale mně se to hodně pozdávalo," rozplýval se.

Kouč také potvrdil, že zůstávají dva strůjci posledního triumfu Ocelářů Libor Hudáček a Daniel Voženílek, jehož jméno se po mistrovství světa skloňovalo i v souvislosti s NHL. "Mají u nás platné smlouvy a tím si myslím, že je řečeno všechno," přiblížil Moták. "Každá smlouva má nějakou výstupní klauzuli, která toho hráče může k nějakému datu uvolnit směrem do zahraničí. Nicméně to datum už je pryč," upřesnil.

Český mistr odehraje první zápas příští čtvrtek proti Frýdku-Místku, poté se zúčastní Tatranského poháru v Popradu a přípravné období završí domácím duelem s Brnem. Sezonu odstartuje 1. září zápasem Ligy mistrů.