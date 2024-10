Kondelík o bleskovém stěhování do Pardubic: Zvládl jsem to, snoubenku s kočkou mám

V pátek ještě hokejový útočník Jáchym Kondelík (24) odehrál poslední zápas v dresu Českých Budějovic a druhý den se vydal do Pardubic. V novém působišti nastoupil ke své premiéře už v nedělním utkání proti Olomouci. Jako centr druhého útoku Východočechů strávil na ledě téměř 15 minut a přispěl k těsné výhře 2:1.

"Byl jsem trochu nervózní, ta skvělá atmosféra na vás trochu dolehne. Jak šel zápas dál, cítil jsem se lépe a lépe. Věřím, že to bude jen lepší. Výhra je v utkání vždy nejdůležitější," řekl Kondelík. Do Pardubic měl zamířit až od příštího ročníku, nakonec se jeho transfer urychlil. "Určitě nenastalo to, že bych byl hlavou tady, i když jsem hrál ještě za Motor. Zkrátka se týmu nedařilo, nedařilo se ani mně. Tak to v hokeji někdy je," vrátil se Kondelík k úvodu sezony na jihu Čech.

Přiznal však, že po úspěšné minulé sezoně si na sebe sám kladl velké cíle. "Dávám si na sebe velké nároky, do sezony jsem šel s velkým očekáváním od sebe. K hokeji tlak patří, ale musíte být schopný si ho na sebe udělat co nejmenší. Prvních šest zápasů jsem se v tom utápěl, protože jsem chtěl dělat body. Věděl jsem, že se to ode mě čeká. Čím víc to chcete, tím víc se to pak možná stává," zamýšlel se.

Po pátečním utkání v Karlových Varech se v Budějovicích rozloučil a řešil rychlé stěhování na východ Čech. "Ve Varech se hrálo v poledne, ale stejně jsme přijeli asi až v osm hodin. Byl jsem se ještě rozloučit s rodiči a domů se dostal později. Ráno jsem balil, auto už bylo plné a stejně máte pocit, že jste nezabalil skoro nic. To nejdůležitější – snoubenku s kočkou – jsem si vzal. Myslím, že stěhování jsem v rámci možností zvládl," usmíval se dvoumetrový forvard.

Na jih Čech se paradoxně vrátí už v úterý, protože Motor hostí právě Pardubice. "Zrovna to tak vyšlo, ale mně se v Budějovicích hraje dobře. Těším se tam, i na kluky, se kterými jsem odehrál rok a půl," poznamenal. V dresu soupeře potká Tomáše Zohornu, s nímž si působiště vyměnili.

Kondelík přiznal, že ke hráči, který s Pardubicemi získal dva mistrovské tituly, má respekt. "Uvědomuju si, že Zohy byl pro pardubické fanoušky důležitý hráč. Sám jsem na něj koukal, když jsem byl mladší, líbil se mi jeho styl. Mě mrzí, že o něj fanoušci přišli, ale bohužel s tím nic neudělám. Mám respekt k tomu, co dokázal, psal jsem mu to. Doufám, že někdy bude možnost si sednout na pivo a snad se tomu i zasmát. Věřím, že si tady fanoušky časem získám," dodal mistr světa z letošního roku.

V premiéře za Pardubice hrál ve druhém útoku vedle Martina Kauta a Jiřího Smejkala, objevil se i při přesilovkách. "S Martinem jsem hrál nějaké zápasy v reprezentaci. Když máte jen rozbruslení a jdete do utkání, je to těžké. V profesionálním hokeji si na sebe musíte zvyknout. Věřím, že spolupráce s kýmkoliv bude stále lepší," uvedl Kondelík.