Král zastavil Třinec. Z bráchy si dělám srandu, řekl gólman po výhře a asistenci

Důležitou postavou svého týmu byl v extraligové dohrávce 29. kola mezi hokejisty Liberce a Třince domácí brankář Daniel Král (20). Současná brankářská jednička Bílých Tygrů v utkání inkasovala pouze jednou a připsala si rovných 30 úspěšných zákroků. Měla tak velký podíl na výhře Severočechů 4:1. Král v zápase navrch zaznamenal asistenci na gól Tomáše Filippiho (31) přes celé hřiště při power play Ocelářů. Byla to jeho už třetí nahrávka v tomto ročníku.

"Určitě to nebyla cílená asistence. Jen jsem vykopnul při zákroku puk před sebe a Tomáš Filippi ho vzal a přes celé hřiště trefil prázdnou branku. Už mám takovou třetí nahrávku v sezoně, to je docela dobrá vizitka. Mám jich tak víc než brácha, takže si z něj občas dělám srandu," smál se po utkání starší bratr obránce Adama Krále.

Rodák z Havlíčkova Brodu si po slabším období a častém střídání s kolegou Lukášem Paříkem opět uzmul brankoviště Bílých Tygrů plně pro sebe a odchytal posledních pět zápasů Liberce. "Měl jsem před koncem loňského roku slabší období, kdy jsem ve dvou třech zápasech dostal blbé góly. Pro mladého gólmana, jako jsem já, je to složité na hlavu. Hodně jsem si to připouštěl a musím se ještě naučit právě s hlavou a celkovým nastavením lépe pracovat. Momentálně se ale cítím dobře a zase se to otočilo v můj prospěch. Doufám, že mi to vydrží co nejdéle," přál si stříbrný medailista z mistrovství světa dvacítek z loňského roku.

Statistiky utkání. Livesport

Král byl v posledních utkáních několikrát blízko čistému kontu, nakonec o něj ale v závěrečných minutách přišel. "Je pravda, že je to už několikátý zápas, kdy jsem o čisté konto přišel až v závěru, nebo dostal třeba jen jeden gól. Kluci už mi v kabině říkají, jestli tu nulu vůbec chci. Sice mě to trošku mrzí, že nemám zápas s nulou, ale ve finále jsou nejdůležitější týmové body. V posledních zápasech jsme navíc výrazně zlepšili defenzívu a vyhráváme utkání i na méně gólů a menším rozdílem. To je i vzhledem k blížícímu se play off velmi důležité," uvedl Král, který v probíhajícím ročníku odchytal 25 zápasů s úspěšností zásahů přes 91 procent.

Liberečtí doposud v sezoně na Oceláře nevyzráli, když prohráli v obou předchozích vzájemných zápasech. Na třetí pokus to už ale Severočechům vyšlo a po kvalitním výkonu se mohli radovat ze zisku tří bodů. "Je to hodně cenný skalp. Všichni víme, jak silný má Třinec tým a každé vítězství nad ním se počítá. Pro vývoj utkání byl hodně důležitý druhý gól v přesilovce, kdy jsme odskočili do trháku. Pak jsme sice inkasovali, ale zápas nakonec rozhodla naše bojovnost a povedený týmový výkon," pochvaloval si dvacetiletý brankář.

Bílí Tygři už v pátek znovu na svém ledě přivítají dalšího silného protivníka pražskou Spartu. Ta je v čele extraligové tabulky o bod před druhými Pardubicemi. "Čeká nás další extrémně těžký soupeř. Musíme se na něj dobře připravit. Když navážeme na dnešní výkon, tak věřím, že budeme úspěšní," dodal Král.

Přehled utkání Liberec – Třinec 4:1