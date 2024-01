Liberec si vyšlápl na Třinec a mistr tak znovu padl, Pardubice málem dovolily Kometě obrat

V dohrávce 29. kola hokejové Tipsport extraligy porazil Liberec mistrovský Třinec 4:1. Bílí Tygři vyhráli čtvrtý z pěti zápasů, Oceláři prohráli druhý ze tří duelů. V další dohrávce, tentokrát 47. kola, Pardubice vedly na ledě Komety Brno už 6:2, ale nakonec se po výhře 7:6 v prodloužení musely spokojit jen se dvěma body. Promarnily tak šanci jít do čela před Spartu.

Nástup do první třetiny se lépe povedl hostům, kteří byli většinu času aktivnější a mladého brankáře Kavana neustále zaměstnávali nebezpečnými pokusy. Převahu však Pardubice nedokázaly zúročit a do vedení šla v 11. minutě Kometa. Po vyloučení Pochobradského se před bránou zjevil Zaťovič a na přední tyči protlačil kotouč nad betony gólmana Willa. O dvě minuty mohlo být v brněnském táboře ještě veseleji, sám na bránu pádil Moses, ale pardubického brankáře mezi betony nedokázal prostřelit.

Tento moment se ukázal jako důležitý, neboť Východočeši zvládli zanedlouho vyrovnat. Kometa sice hrála přesilovku, ale nedokázala se usadit v pásmu a získat pásmo. Navíc Čerešňák uviděl zcela volného Poulíčka, který se zjevil sám na modré čáře a v samostatné akci zakončil nad Kavanovu lapačku. Následně hráli pro změnu domácí oslabení, a i v tomto nestandardním počtu hráčů na ledě padla branka. Čerešňákovu střelu usměrnil do protipohybu Kavana Sedlák.

Pakliže byla Kometa v první třetině alespoň maličko vyrovnaným soupeřem, ve druhé části jasně dominovaly Pardubice. I poměr střel na bránu 10:28 hovoří za vše. Brňany dlouho držel brankář Kavan, ale na dva slepené góly v 36. minutě neměl šanci reagovat. Z osy hřiště napřáhl Čerešnák, brněnský brankář nic neviděl a hosté vedli 1:3. Uběhlo 12 vteřin a osmnáctiletý mladík se pakoval z brány. Sedlák se dostal do rychlého brejku a sám tváří v tvář nedal Kavanovi šanci.

I náhradník Štěpán Lukeš dlouho s čistým kontem nevydržel. Hosté hráli v závěru periody přesilovku, Radilovu střelu ještě domácí gólman kryl, ale na dorážku Sedláka byl krátký. Pardubický útočník tak zkompletoval hattrick.

Kometa neměla v poslední části co ztratit a zkusila hrát vabank. Hned ve 44. minutě vyslal Pospíšil do jízdy Gazdu, který přesnou střelou překonal Willa a vstřelit tak dvanáctou branku v sezoně. Vzápětí měli Brňané dvě velké tutovky, jenže kontaktní branka nepřišla jak po brejku Holíka, tak po tutovce Fleka.

A tak znovu udeřily Pardubice a opět v oslabení. Osburna vyškolil Mandát, získal kotouč u mantinelu, obtočil se kolem brány a dopravil puk do sítě. To však nebylo z daleka vše, Kometa zahájila neskutečnou stíhací jízdo. V pokračující brněnské přesilovce totiž napřáhl Flek a v Brně na světelné kostce svítilo tenisové skóre 3:6. Brankostroj pod dohledem bronzového medailisty z juniorského mistrovství světa Eduarda Šalého pokračoval. Jako by chtěl tento mladík naladil svůj rodný klub k podobnému scénáři, kteří čeští hokejisté předvedli proti Finsku.

Běžela 52. minuta, Kristián Pospíšil se proháčkoval až před brankoviště a zasunul puk za Willa. Střídačka Pardubic si vzala výzvu pro postavení Marcinka v brankovišti, ale video nebylo úspěšné a gól platil. Kometa tak pochopitelně hrála přesilovku a v ní nechytatelně napřáhl Gazda a svou třináctou brankou v sezoně udělal ze zápasu neuvěřitelné drama. Moravané soupeře drtili, vynutili si obrovský tlak, který vyústil v kýženou vyrovnávací branku. V čase 59:02 hráli bez brankáře a hattrick vidělo 6500 fanoušků i na druhé straně. Ze svého stanoviště napřáhl nechytatelně Gazda a utkání poslal do prodloužení.

To trvalo pouhých 43 vteřin. Sedlák našel na pravém kruhu Kauta a bylo rozhodnuto. Slavily však oba týmy a oba fanouškovské tábory. Kometa brala bod všemi deseti.

Třinec vstoupil do utkání o něco aktivněji a první střelu na Krále vyslal Polášek, liberecký brankář si ale bez problémů poradil. Další příležitost měl Dravecký, Král byl opět připraven. Na druhé straně zase prověřil Kacetla nebezpečnou střelou z mezikruží Najman. V polovině první třetiny měl gólovou šanci hostující Sikora, sám před Králem ale nezakončil přesně. Poté se ke slovu dostali opět domácí, Bulířovu ránu ale kryl Kacetl.

Na začátku druhé části mohl po Růžičkově přihrávce otevřít skóre Voženílek, mířil ale těsně mimo. První přesilovku v utkání si zahráli Severočeši, Kacetla ale prakticky neohrozili. Po skončení početní výhody měl ale velkou šanci Rychlovský, Kacetl výborně zasáhnul.

Skóre zápasu se tak poprvé měnilo až ve 33. minutě, když se dorážkou vlastní střely prosadil Bulíř a poslal Bílé Tygry do vedení. Oceláři mohli rychle odpovědět, Čachovu příležitost ale zlikvidoval pozorný Král. V závěru druhé dvacetiminutovky ještě z ideální střelecké pozice nebezpečně pálil Růžička, Královu klec ale přestřelil.

V úvodu třetí části tak udeřili znovu Liberečtí. Knot v přesilové hře přesně nabil Hawrylukovi a jeho dělovka bez přípravy rozvlnila síť za Kacetlem. Třinec ale přispěchal s brzkou odpovědí. Rovněž v početní výhodě zamířil přesně nad Královo rameno Roman a snížil. Hostům kontaktní branka pomohla a rázem jich byl plný led. Domácí defenziva v čele s Králem ale odolávala.

V závěru třetí třetiny to ještě Oceláři chtěli zkusit při hře bez brankáře. Kacetl vystartoval z branky, puku se však zmocnil Filippi a trefou přes celé hřiště zvýšil na rozdíl dvou branek. Třinečtí to ale nevzdávali a trenér Moták opět sáhnul k power play, definitivní razítko na výhru domácích dal ale dalším gólem do opuštěné třinecké branky Knot.