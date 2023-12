Královehradecký Estephan chtěl střelou jen zabránit protiútoku. Výhru označil za týmový úspěch

Hradec Králové našel nového střelce. Kanadský útočník Giorgio Estephan (26) se v prvních 13 utkáních po příchodu na východ Čech trefil jen jednou, ale o víkendu před reprezentační přestávkou přidal rovnou čtyři góly. Dvakrát se prosadil ve Vítkovicích a dnes dvakrát skóroval proti Kometě. I díky němu tak svěřenci trenéra Tomáše Martince dvakrát vyhráli.

Přehled utkání Mountfield HK – Kometa Brno 5:2

"Vždycky je hezké, když dokážu pomoct týmu. Proto jsem tady. A můj první gól v dnešním zápase byl přesně tím, co týmu pomohlo k výhře," okomentoval Estephan zlomovou branku, kterou v 54. minutě dokončil práci Davida Šťastného. "On vyvezl puk z rohu a já jsem šel do brány. Doufal jsem, že se dostanu k dorážce. David to udělal dobře a já jsem se to už jenom snažil zvednout," řekl.

Teprve jeho druhý gól se ale zařadil mezi výstavní. Hradecký útočník využil přesilovou hru už po dvou sekundách, když se opřel do puku po vyhraném vhazování Lalancetta."Věděli jsme, že Brno má na oslabení několik rychlých hráčů, takže by se mohli pokusit o protiútok, když potřebovali dát gól. Já jsem se snažil jenom dostat puk na branku," uvedl Estephan ke krásné trefě.

Nic z toho se však nemuselo stát, kdyby Kometa ve druhé třetině zužitkovala dlouhou přesilovou hru po Jankově faulu na Holíka. Zatímco brněnský střelec zamířil do nemocnice, kde mu diagnostikovali otřes mozku a posunutou krční páteř, Jank odešel s vyšším trestem do kabin. Pravděpodobně může očekávat i dodatečné zastavení činnosti od disciplinární komise.

Při hradeckém oslabení "trpěl" na trestné lavici právě Estephan."To je součást hokeje, každý má v týmu svou roli. Když na mě trenéři ukážou, musím jít. Během těch pěti minut, co jsem tam čekal, jsem se jenom snažil udržovat zahřáté nohy," uvedla říjnová hradecká posila, která při oslabení do hry nechodí.

"Byl to hodně důležitý moment. Hráči jako já nebo Chris Lalancette se v oslabení nedostaneme na led, ale kluci odvedli svoji práci. My jsme si pak odvedli tu svou na přesilovce, kdy přišla naše chvíle. Naše speciální týmy si vedly velice dobře, z toho jsme složili týmový úspěch," cenil si Estephan.

Východočeši tak jdou do reprezentační přestávky dobře naladění. Od začátku listopadu vyhráli devět z dvanácti utkání a výrazně se zlepšili zejména na domácím stadionu. "Jsem rád, že se nám daří. Teď si trochu odpočineme a doufám, že se do toho po přestávce zase dobře vrátíme," dodal kanadský útočník v hradeckých službách.

Tabulka TELH