Týden v extralize: Hudáčkovo extempore, kanón Horák a kolo s bronzovým nádechem

Extraligou v uplynulém týdnu hýbala kauza kolem Júlia Hudáčka. Toho ve středu přivedlo Kladno, ožehavý podpis ale ve veřejném prostoru zanechal velkou vlnu nevole a kladenské vedení nakonec smlouvu se slovenským brankářem rychle rozvázalo. Skvělými výkony se o pozornost přihlásil karlovarský Dominik Frodl, jenž Energii pomohl ke dvěma výhrám. Výborný vstup do nového roku měl také útočník Plzně Tim Söderlund, který zaznamenal osm bodů. Kdo se prosadil dvakrát během 11 vteřin a na kterých stadionech hlasatel informoval o obratu českých juniorů v zápase o bronz? I to se dozvíte v pravidelné hokejové rubrice Livesport Zpráv.

Kladenská rošáda

Jako by Rytíři v tvrdém boji o záchranu zapomněli na to, že na světě existují i jiné věci než body v extraligové tabulce. Ve středu odsunuli morálku stranou a ohlásili příchod Júlia Hudáčka. Angažmá slovenského brankáře, jenž se po vypuknutí války na Ukrajině vydal vydělávat do ruské KHL, ale trvalo pouhé dva dny. Vedení kladenského klubu pod tlakem veřejnosti smlouvu s golmanem rozvázalo a Jaromír Jágr se nejspíš rozpomněl, proč nosí na zádech číslo 68.

Ač se to mnohým nelíbí, hokej a politiku nejde oddělovat. V případě KHL už vůbec ne. Ruská soutěž v době války slouží jako mocný nástroj propagandy a Hudáček v něm kvůli svým expresivním oslavám patřil velmi výrazné tváře.

"Je to špatně. Nedokážu si představit, jak někdo může chtít hrát hokej v zemi, která západní civilizaci hrozí jadernými zbraněmi. Kdyby to byl dvacetiletý kluk, řeknu si: Mladej a blbej. Šel hrát do KHL, která je nástrojem propagandy, jen aby si vzal peníze. Podle mě bychom se proti tomu měli jasně vymezit," reagoval na kladenský podpis ve studiu O2 TV Sport bývalý útočník Jakub Koreis.

Proti angažování se v oficiálním prohlášení vyjádřili také kladenští fanoušci. "Vedení klubu, včetně samotného Jaromíra Jágra, bylo o našich stanoviscích informováno. Klub se také nějak vyjádřil a naše pohledy se v tomto ohledu zásadně liší. Ubohá a zmatečná mediální prezentace klubu v této kauze je jen odrazem celkového zmaru, který nás jako skupinu vede k nechtěnému bojkotu. Tohle nikdo z nás nechtěl," uvedla fanouškovská skupina Haldaři na svém instagramovém profilu.

Vedení Rytířů si situaci vyhodnotilo a s hráčem smlouvu rozvázalo. "Rytíři Kladno oznamují, že došlo k ukončení spolupráce s gólmanem Júliem Hudáčkem. Toto rozhodnutí jsme učinili po zvážení všech aspektů souvisejících s jeho angažováním. Dospěli jsme k závěru, že pokračování spolupráce není ani v zájmu klubu, ani v zájmu hráče," stojí v tiskovém prohlášení klubu.

Celá kauza není jen odrazem českého hokejového prostředí, ale celé společnosti. Vyústění aféry v podcastu Livesport Daily ocenil i slovenský novinář Tomáš Prokop. "Alespoň nějaké zásady pořád platí a tlak médií a veřejnosti je někdy správný. Hokej dává morálce na frak, ale Česko, Finsko a Švédsko drží morální vlajku."

Kulomet Horák

V novém kalendářním roce se zatím skvěle vede hokejistům pražské Sparty. Svěřenci Pavla Grosse vyhráli třikrát za sebou, z toho dvakrát venku a mimo svůj led natáhli vítěznou sérii už na šest duelů. Na výborném vstupu do nového kalendářního roku měl velký podíl Roman Horák, který ve velkém stylu prolomil více než dvouměsíční střelecké sucho.

"Ta šňůra byla docela dlouhá, jsem rád, že je to pryč," ulevil si Horák, jenž v úvodních dvou zápasech po Silvestru vstřelil čtyři góly a posunul se zpět do elitní desítky ligového bodování. Nevídaný kousek se centrovi se zkušenostmi z NHL vydařil v pátek proti Kometě.

V bitvě tradičních rivalů vstřelil Horák dva góly během 11 sekund a atakoval historický rekord Davida Hrušky z roku 2002. Bývalý hráč Slavie, Karlových Varů nebo Chomutova dal před necelými 22 lety dvě branky během šesti sekund. Mezi Hrušku a Horáka se vměstnali ještě dva hokejisté. Luboš Rob starší se v roce 1993 prosadil dvakrát během devíti vteřin a Tomáš Vondráček to v roce 2019 stihl během deseti sekund.

První ze dvou slepených branek vstřelil Horák až po odpískání rozhodčího, podle nových pravidel ale branka mohla platit. "Jak jsem do puku bouchal, nějaký hvizd jsem slyšel. Pravidla se teď nějak mění a my taky dostali gól, který padl po písknutí. Doufal jsem, že ho uznají," řekl útočník, jenž zároveň odmítl roli hlavního strůjce sparťanské výhry.

"Našim hráčem zápasu byl jednoznačně Pepa Kořenář, který pochytal spoustu šancí. V podstatě zápas rozhodl sám," pochválil pětadvacetiletého gólmana Horák.

Páteční kolo s bronzovým nádechem

Extraliga v pátek nabídla kompletní extraligové kolo, oči fanoušků i mnohých hokejistů ale směřovaly do Švédska. V Göteborgu národní tým do 20 let bojoval s Finskem o světový bronz a euforie ze senzačního obratu se přenesla i na extraligové stadiony.

V Litvínově se z tribun ozývalo skandování podporující mladé reprezentanty, v Brně hlasatel oznamoval průběžný stav při rozbruslení. "Koncentroval jsem se na vlastní zápas. Ale když jsem slyšel, že kluci dorovnali a pak otočili? Nádherný. Moc jim gratuluju," líčil sparťan Petr Hauser, jenž minulý rok v Halifaxu oslavil s juniorskou reprezentací stříbro.

Druhou medaili českých mladíků ve dvou letech oslavili v Litvínově hráči přímo na ledě poklepáním hokejkami. Sami ale přisvědčili, že body do extraligové tabulky pro ně byly důležitější. "Přeju jim to, ať si to užijí a oslaví. My jsme taky rádi, že jsme vyhráli za tři body," řekl David Kaše, jenž v duelu proti Třinci pomohl Chemikům k výhře 5:2.

Hráči týdne

Tim Söderlund (Plzeň)

Plzeň do nového kalendářního roku vlétla dvěma vysokými domácími výhrami nad Olomoucí (8:0) a Kladnem (7:2). Tim Söderlund bodoval v obou zápasech a na rozdíl od zbytku týmu nezahálel ani v nevydařeném duelu s Olomoucí. Při prohře 3:7 připravil všechny branky Západočechů a skvělý týden zakončil s osmi body za gól a sedm asistencí.

Šikovný Švéd se v říjnu přesunul z Mladé Boleslavi do Plzně a po nevydařeném startu do sezony se v novém angažmá bodově zvedl. "Myslím, že jsem v Plzni našel herní pohodu. Jsem rád, že mi trenéři věří, snažím se ze všech sil svěřenou důvěru využít a splatit ji. Svými góly a body bych chtěl nadále co nejvíce pomáhat týmu," řekl na začátku prosince v rozhovoru pro hokej.cz.

Pomáhat týmu se mu daří nadmíru. Ve 24 zápasech v plzeňském dresu nasbíral 21 bodů a je druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. Na záda kouká pouze Petru Zámorskému. Reprezentační obránce v dosavadním průběhu sezony nasbíral o bod víc.

Oscar Flynn (Liberec)

Širší člen reprezentačního kádru Oscar Flynn na přelomu října a listopadu téměř měsíc absentoval, i přesto se nenápadně sune vstříc elitní desítce ligového bodování. V uplynulém týdnu rychlonohý liberecký forvard vstřelil čtyři góly a poprvé v extraligové kariéře okusil, jaké to je získat čtyři body v jednom zápase.

Povedlo se mu to v neděli na ledě českobudějovického Motoru. Jihočechy sestřelil premiérovým extraligovým hattrickem, ke kterému přidal jednu asistenci a výrazně se tak podepsal pod jednoznačnou výhru 8:1.

Ve 28 zápasech nasbíral ryšavý forvard stejný počet bodů a je čtvrtým nejproduktivnějším Tygrem v dosavadním průběhu ročníku. Spolu s lídrem extraligového bodování Tomášem Filippim je ovšem jediným hráčem svého týmu, který si drží průměr přes jeden bod na zápas.

Dominik Frodl (Karlovy Vary)

Karlovy Vary jsou spolu se Spartou jediným týmem, který v novém kalendářním roce nepoznal hořkost porážky a výrazný podíl na tom má brankář Dominik Frodl. V prvním zápase proti Litvínovu (6:1) přenechal místo Vladislavu Habalovi. Ve zbylých dvou kláních se vrátil do základní sestavy Energetiků a vychytal těsné výhry nad Mountfieldem (3:2sn) a znovu nad Litvínovem (2:1p).

Ve dvou zápasech zlikvidoval celkem 72 střel a vytáhl svou úspěšnost na rovných 96 procent. Blýskl se především na ledě Hradce, kde lapil 46 pokusů a v několika ošemetných situacích zachránil Energetiky. "Těžký zápas. Byla to od nás taková loupež. Většinu zápasu jsme byli pod tlakem a možná to připomnělo první souboj tady v Hradci, kdy jsme taky loupili 4:2," řekl brankář, který ještě v minulé sezoně nastupoval za Pardubice, východočeského rivala Mountfieldu.

Ke 46 zákrokům ze základní hrací doby a prodloužení přidal v závěrečném rozstřelu pět chycených nájezdů. V soubojích jeden na jednoho inkasoval pouze z holí Aleše Jergla a Davida Šťastného. "Nájezdy byly špatné. Dostal jsem dva góly, takže se musím zlepšit," smál se dobře naladěný Frodl, jehož skvělé výkony z posledního týdnu posunuly na druhé místo brankářských statistik za plzeňského Dominika Pavláta.