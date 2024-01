Mladíček Kavan má první extraligovou výhru. Kluci mi vzadu pomohli, pochválil spoluhráče

Cennou výhru hokejistů Brna v Pardubicích (4:3 v prodloužení) zařídili dvougóloví střelci Kristián Pospíšil (27) a Tomáš Marcinko (35). Obětavý výkon hostů podpořil svými zákroky i brankář Jan Kavan (18), který měl v utkání celkem 39 zásahů. Pro osmnáctiletého gólmana se jednalo o čtvrtý start v české extralize, po kterém oslavil premiérové vítězství.

V pátek čelil přes čtyřicet minut vedoucí Spartě, o dva dny později zvládl celý zápas na ledě Pardubic. "Oba soupeři byli velice silní, jsem moc rád za takové zkušenosti. Musím pochválit kluky, kteří mi vzadu pomohli," řekl Kavan novinářům po utkání.

Spoluhráči mu chtěli zajistit i klid i během náročných okamžiků před jeho brankovištěm. "Trenér na mítinku řekl, že se spoluhráči mají postarat, aby do mě hráči nemohli zajíždět. Na každý zápas se jinak připravuji stejně, není tam žádný rozdíl. Navzájem se podporujeme a hecujeme, je to fajn," poznamenal Kavan, který v extralize prožil svůj první vítězný zápas.

Statistiky utkání. Livesport

V sezoně chytá za brněnskou juniorku, těsně před Vánoci poprvé okusil českou nejvyšší soutěž mezi dospělými. "Rozdíl je hlavně v rychlosti a v razanci střel. Je daleko těžší číst hru, ale jsem zvyklý z tréninků s áčkem," řekl brankář Komety, který si poradil i během pardubické přesilovky v prodloužení. "Oslabení v prodloužení je vždy nepříjemné. Jsem rád, že jsme to zvládli a dotáhli do vítězného konce," zdůraznil.

Slova chvály si osmnáctiletý gólman vysloužil i od zkušeného Marcinka. "Honza je skvělý brankář, potvrzuje to v juniorce, kde chytá. Taky s námi chodí trénovat. Už ve Varech, kde chytal poprvé, odehrál skvělý zápas. A vždy je to o tom, co plníme my jako hráči na ledě, pak nám gólman pomůže. Chceme pomáhat jeden druhému a hrát jako tým,“ uvedl autor dvou gólů na ledě Pardubic.

Ligová tabulka. Livesport

Kometa dokázala vyhrát teprve ve druhém z posledních osmi zápasů. "Jsme hlavně rádi za body, protože jsme jich hodně v předchozích zápasech poztráceli. Je to o detailech, které rozhodují. Předtím jsme ztráceli po chybách a ne vždy jsme hráli tak špatně, jak naznačovalo skóre. Dva body jsou pro nás cenné," řekl Marcinko.