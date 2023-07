Litvínov začal přípravu na ledě i s bratry Kašovými, tým doplní už pouze obránce Czuczman

Hokejisté Litvínova mají za sebou první tréninky na ledě v závěrečné fázi přípravy na extraligovou sezonu. Pod vedením kouče Karla Mlejnka (46) se připravují i velké posily ofenzivních řad Ondřej a David Kašovi. Schází jen obránce a zároveň další z letních posil Kevin Czuczman (32), jenž má do Litvínova dorazit začátkem srpna.

"Jako tým jsme na ledě od čtvrtka. Čeká nás celkem zhruba čtrnáct dnů tréninku, myslím, že u nás probíhá standardní příprava jako ve všech týmech," řekl Mlejnek na dnešním setkání s novináři. "Jako trenéři hodně kvitujeme, že jsme prakticky kompletní a v nejbližších dnech už budeme úplně všichni," pochvaloval si.

Vedle Ondřeje Kašeho (Carolina), Davida Kašeho (Sparta) a Kevina Czuczmana (Ilves Tampere) posílili mužstvo ještě bek Marek Baránek (Plzeň) a forvardi Lukáš Válek (Litoměřice) s Petrem Koblasou (Karlovy Vary). V týmu již naopak nejsou gólman Denis Godla, zadáci Ralfs Freibergs, Daniel Kolář a Josh Wesley a útočníci Giorgio Estephan, Šimon Stránský, Patrik Zdráhal, Petr Straka a Jiří Fronk.

"V rámci možností na trhu a možností, které má klub, jsem samozřejmě spokojený s týmem, který tady máme. Věříme hráčům, které jsme si vybrali. A s tím také půjdeme do sezony," podotkl Mlejnek.

David i Ondřej Kaše v jedné formaci?

Na bratry Kašovy bude spoléhat tým i trenéři, kteří je plánují využít vedle sebe v jedné formaci. "David je univerzální hráč, který umí hrát na centru i na křídle. O Ondrovi se nemusíme bavit. Vazba univerzála s hráčem, za nímž jsou výborná čísla v NHL, se samozřejmě nabízí," přitakal Mlejnek.

"Uvidíme, jak to všechno půjde. Teď jsme měli teprve první tréninky, kdy jsme začali dělat i něco do systému. Je to teprve začátek, do ligy je ještě strašně dlouho, budeme to pilovat. Ale já věřím, že si to začne v lajně více a více sedat a bude se dařit nám osobně i celému mužstvu," přál si David Kaše.

Zápasový program hokejistů Litvínova. Livesport

V prvním přípravném utkání vyzvou Litvínovští ve čtvrtek 10. srpna Mladou Boleslav, zpestřením budou na přelomu srpna a září dva zápasy ve Švýcarsku. "Pár týmů začne hrát už v prvním srpnovém týdnu, my sice až desátého, ale neviděl bych v tom nějaký problém. My jsme hlavně chtěli, aby v přípravě bylo maximálně osm zápasů, což jsme dodrželi," poznamenal Mlejnek.

"Důležité podle mého hlavně bude, abychom chytili začátek, protože to budou tuhé boje, každý bude mít sílu. A my se potřebujeme odrazit od povedeného startu, pak uvidíme, jak to půjde dál," doplnil David Kaše.