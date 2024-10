Livesport Daily RE:ACTION: V Dynamu teď pracovat nechcete, klub ničí sám sebe.

Marek Zadina (52) se rozhodl z vlastní vůle opustit funkci hlavního trenéra Dynama Pardubice. Jde o druhou změnu na tomto postu velké hokejové značky během 10 měsíců, protože v lednu tohoto roku vedení odvolalo Václava Varaďu. Dynamo je nyní přitom po devíti odehraných kolech v tabulce druhé, body se mu daří sbírat. Vedení však požaduje zlepšený herní projev, proto přichází změna. Což jsme se rozhodli probrat, a tak v pátém vydání našeho reakčního dílu komentují změny v Pardubicích Jakub Burian, Jan Denemark a Lukáš Pečeně.

"Petr Dědek přinesl do sportovního prostředí takovou věc, a to je nepřekvapení. Ve chvíli, kdy organizaci, jako je Dynamo, vede takový človek, si nemůžete být jisti už vůbec ničím. Ani hráči, ani trenéři, ani fanoušci. Podle mě to, co se děje, vlastně vůbec není překvapení, tam jste pořád v blocích, na špičkách, v nejistotě," shrnul fungování organizace Jakub Burian.

"Ta pozice je logicky pod tlakem, takže na ni v roce 2023 přivedete člověka, Václava Varaďu, který je náročný sám na sebe, na okolí a je zvyklý pod velkým tlakem pracovat. A pak to vlastně sami nechcete. Protože, a za tím si stojím, ten člověk má na některé věci jiný názor než vedení. A to způsobí, že ho odstřelíš," vrací se k lednovému Varaďovu odvolání Jan Denemark.

Livesport Daily RE:ACTION: Dynamo pro smích, kdo za Zadinu? Livesport

V dnešní epizodě Livesport Daily RE:ACTION jsme také probrali:

Co se vlastně v Dynamu pod Petrem Dědkem děje?

Jaká trenérská jména přicházejí do úvahy na volný post?

Jde o zbrklé jednání klubového vedení?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.