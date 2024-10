Týden v extralize: Konec rekordní série, trápení pardubických hvězd a rodinný souboj

Hokejová Tipsport extraliga nezpomaluje a má za sebou už třetí týden. Po skvělém vstupu do sezony poprvé zaváhal Litvínov. Chemici sice porazili České Budějovice, poté ale prohráli v Pardubicích a v neděli i v Mladé Boleslavi. Bruslaři i Dynamo jsou i kvůli skalpu lídra v elitní čtyřce, nálada v obou týmech je ale naprosto odlišná. Co dalšího přineslo uplynulých sedm dní v nejvyšší hokejové soutěži?

Konec rekordní série

Litvínov v úvodních sedmi zápasech jako první tým v historii české nejvyšší soutěže neztratil ani bod, do třetího ligového týdne si ale vítěznou mentalitu nepřenesl. V úterý sice porazil Motor, z duelů s Pardubicemi a Mladou Boleslaví si ale odnesl jen bod a náskok v čele tabulky se mu ztenčil na pět bodů.

Severočeši se nedokázali vyrovnat s absencí Ondřeje Kašeho. Šikovného útočníka skolila viróza a jeho absence se na ofenzivě Chemiků výrazně podepsala. Litvínov za 123 minut vyprodukoval pouze 37 střel a ve střelecké aktivitě klesl na dno celé extraligy. Závěr týdne navíc i výrazně zhoršil jejich produktivitu. V prvních sedmi kolech nasázeli v průměru 3,72 gólu na zápas, proti Pardubicím a Mladé Boleslavi na takové číslo nedosáhli ani v součtu.

Mladá Boleslav v nedělním duelu přestřílela Vervu téměř dvojnásobně a přesto, že v celém zápase nevedla brala nakonec dva body za vítězství 3:2 v prodloužení. Vítěznou branku dal bek Filip Pyrochta, který se prosadil poprvé od února.

Zkušený obránce v Mladé Boleslavi působí od startu minulé sezony, vstup do aktuálního ročníku si proto užívá. Bruslaři namísto bojů o záchranu prohání českou elitu a po devíti kolech drží čtvrté místo. Oproti vedoucímu Litvínovu i druhým Pardubicím přitom mají zápas k dobru.

Litvínov opět vstoupil do sezony skvěle. Livesport

"Dokázali jsme si, že můžeme hrát i s týmy, které jsou na špici. V kabině je to znát, zvedne to sebevědomí. Loni jsme jeli do Pardubic a pomalu jsme prohrávali 0:2 už v autobuse," přiblížil Pyrochta změnu mentality v mladoboleslavské kabině.

Tápající Pardubice

Pohled na tabulku k žádným pochybnostem nevede. Dynamo v úvodu soutěže drží pohodové druhé místo a nic nenasvědčuje tomu, že by mělo mít problém s tím udržet se v elitní čtyřce.

Při pohledu na ledovou plochu už to tak veselé není. Tým působí rozháraně a nekompaktně. Trenér Marek Zadina v úvodu ročníku často rotuje sestavou a na výkonech jeho svěřenců je to znát. Góly dávají, ale zatím hlavně slabším soupeřům. Ofenzivní nemohoucnost se ukázala hlavně v duelech se Spartou a Hradcem Králové, ve kterých se prosadili v součtu jedinkrát.

Varováním pro Východočechy by mělo být to, že si nedokáží tvořit nadějné střelecké pozice. Při hře pět na pět, která Dynamo vloni zdobila, střílí z nepřipravených míst. Z nejnebezpečnějších prostorů před brankou a mezi kruhy prověřili gólmana jen ve čtvrtině případů, zbytek střel létá od mantinelů nebo od modré čáry. Žádný tým v extralize na tom není hůř.

Z toho plyne i nízká statistika očekávaných gólů. Pardubice jsou pod hranicí dvou branek na zápas, s dosavadním průměrem 2,8 gólu na utkání tak zatím jedou výrazně nad očekávání. Potvrzuje to individuální kvalitu pardubických útočníků, ale také fakt, že ve hře Dynama něco drhne.

Pardubice figurují na druhém místě. (8.10.) Livesport

I proto se v posledních dnech začalo spekulovat o posile na lavičku východočeského celku. Podle informací deníku Sport by Zadinův realizační tým mohl rozšířit bývalý trenér Sparty Miloslav Hořava.

Rodinný souboj

Zápasy mezi Třincem a Plzní většinou mnoho povyku nevzbuzují, první vzájemné střetnutí obou týmů v aktuální sezoně ale nabídlo zajímavý rodinný souboj. V brance Indiánů se představil Nick Malík a na výkon Ocelářů z lavičky dohlížel jeho otec Marek.

Bývalý výborný obránce se k třineckému A-týmu přesunul před sezonou od mládeže, proti dvaadvacetiletému synovi se proto postavil poprvé v kariéře. "Zajímavější by asi bylo, kdyby hrál proti, ale takhle jsem to nějak neprožíval. Jen jsme si napsali před utkáním zprávu," řekl po zápase Malík junior.

Ten po třech zápasech dostal přednost před Dávidem Hrenákem a patřil k nejlepším hráčům Plzně. V Třinci pomohl 36 zákroky k bodu za prohru 3:4 po samostatných nájezdech. "Měl tam několik hodně těžkých zákroků, určitě i díky němu Plzeň brala alespoň bod. Zápas se mu povedl. Jsem za jeho výkon rád," chválil mladého brankáře otec Marek.

Nick na sebe upozornil hlavně v první třetině, kdy za stavu 1:0 pro Třinec vytáhl skvělý zákrok. Na Libora Hudáčka koukala prázdná branka, Malík byl navíc úplně mimo pozici, situaci ale nevzdal a obětavým skokem pokus slovenského hokejisty zlikvidoval.

"Já to mám tak nastavené, že i když se zdá, že s tím nemůžu nic udělat, tak se stále snažím tam nějak něco dát, třeba palec. Nikdy nevíte, kde se puk zasekne, nebo kde vás může trefit. Sledoval jsem kotouč celou dobu a věděl jsem, že je tam sám a bude chtít hned střílet, tak jsem tam instinktivně skočil," popsal skvělý zásah Malík, jenž Plzni podruhé v sezoně pomohl k bodům.

"Je skvělé, když se mi pak v utkání povede chytit něco navíc, nebo udělat třeba dobrou rozehrávku a podobně," řekl Malík, jenž v Třinci odchytal sedmý zápas v české nejvyšší soutěži.