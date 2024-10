Mladá Boleslav uplatnila opci na Junttilu. Zájem o něj měly i jiné kluby, prozradil Vlasák

Hokejový útočník Julius Junttila (33) bude i nadále působit v extraligové Mladé Boleslavi. Zkušený Fin uspěl na zkoušce u Bruslařů a klub uplatil opci na jeho služby. Středočeši o tom informovali na svém webu.

"Julius zapadl velmi dobře do naší koncepce i do kabiny, takže jsme se rozhodli využít opci a prodloužit jeho působení u nás minimálně do května," uvedl sportovní ředitel Tomáš Vlasák.

Junttila přišel do Mladé Boleslavi v polovině září jako náhrada za zraněného Stevea Mosese. V extralize zatím odehrál devět zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal čtyři asistence. Momentálně je třetím nejproduktivnějším hráčem týmu.

"Udělal nejspíš poměrně dobrý dojem i v rámci české extraligy, projevily o něj zájem minimálně dva jiné extraligové kluby," dodal Vlasák na adresu hráče, jenž nastupuje v elitním útoku společně s Pavolem Skalickým a Tomášem Fořtem.

Trojnásobný šampion finské soutěže a účastník olympijských her v roce 2018 v Pchjongčchangu je v Mladé Boleslavi spokojený. "V klubu i ve městě se mi zalíbilo. Sezonu jsme odstartovali skvěle a mě moc těší, že se na jejím pokračování budu moct dál podílet. Uděláme všechno pro to, abychom nadále těšili fanoušky," řekl Junttila.